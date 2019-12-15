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楓葉7成轉紅！玉山塔塔加「路面、山壁結霜」　浪漫美景遊客搶看

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▲▼紅榨槭楓葉見紅逾7成　南投塔塔加路面、山壁全結霜。（圖／東森新聞）

▲天氣寒冷、南投塔塔加路段結霜，畫面相當漂亮。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

玉山國家公園塔塔加路段因為近日水氣充足、加上清晨低溫寒冷，使得山壁、路面都結成白霜，白茫茫一片讓路過的遊客們都駐足拍照、相當興奮，加上上一波大陸冷氣團報到氣溫驟降，山上公路沿線的楓葉已經「見紅」超過七成，更吸引了許多遊客前往一睹山林之美。

▲▼紅榨槭楓葉見紅逾7成　南投塔塔加路面、山壁全結霜。（圖／東森新聞）

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▲▼紅榨槭楓葉見紅逾7成　南投塔塔加路面、山壁全結霜。（圖／東森新聞）

▲玉山國家公園塔塔加路段山壁、路面結霜。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，民眾開車行經前往玉山塔塔加公路，清晨充足的水氣加上0度以下低溫，使得沿途道路、山壁旁的芒草、草地全都掛上一層白霜，民眾看著眼前的浪漫景色一邊讚嘆也一邊小心駕駛，畢竟結霜的路面可能會使輪胎打滑，路上也放了許多三角錐提醒用路人小心。

玉山管理處副處長林文和表示，日夜溫差相當大啦，因為今天（14日）凌晨低溫，所以路面有結霜的情形，還有同仁反映說，有一部機車就因為路面濕滑、有滑倒的情形，所以民眾到我們塔塔加地區遊玩時，要特別小心」

▲▼紅榨槭楓葉見紅逾7成　南投塔塔加路面、山壁全結霜。（圖／東森新聞）

▲塔塔加地區的紅榨槭楓葉大部分已經轉紅。（圖／東森新聞）

除了白霜美景之外，高山上榨槭楓葉也由綠轉紅，山頭染紅一片就像大師的畫作，深秋美景充滿詩意，吸引許多遊客上山遊玩。林文和說，「氣溫降得很冷，再加上上一波上的下雨情形，所以我們塔塔加地區的紅榨槭楓葉大部分已經轉紅了，目前大概公路沿線大概七、八成左右轉成紅色了，相當壯觀、相當漂亮。」

▲▼紅榨槭楓葉見紅逾7成　南投塔塔加路面、山壁全結霜。（圖／東森新聞）

▲現在也是山羌繁殖高峰期。（圖／東森新聞）

榨槭楓葉已經見紅7成以上，加上現在也是山羌繁殖高峰期，塔塔加解說員近期在步道巡查時，巧遇山羌的情況至少就有16次。玉山管理處提醒，民眾遇到時千萬輕聲細語別追逐，因為山羌對聲音和動作相當敏感，民眾上山賞楓賞景時也得特別注意步道、公路結霜濕滑，要小心足下。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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