果真「躺著賺」！百人22日集體睡覺大賽　睡得最好獎品3萬

▲▼台中辦睡覺比賽，連正妹上族族也報名參加。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

現代人生活壓力大，往往得靠藥物才能入眠，台中市有業者為了喚起大家注意睡眠品質的問題，22日將舉辦台灣首場頗具創意的戶外集體睡覺大賽，消息一出，已吸引上班族、證券業等高壓力行業報名，這項比賽不是比睡得久，而是比睡得好，報名不但送羽毛枕、眼罩，睡覺冠軍可得價值3萬元羽絨被，果真是躺著也能賺。

請繼續往下閱讀...

根據台灣睡眠醫學學會調查，全台有2百多萬人有慢性失眠困擾，每10人就有1人深受失眠之苦，其中有3成的人服用安眠藥才能入睡，推估使用安眠藥人口在60～70萬人之間，顯見台灣「睡不著」的人還真多，長久下來，對健康的傷害非常大。

▲睡覺比賽是比睡得好，不是比睡得久。（圖／記者鄧木卿攝）

「Qtace旅行的溫度」行銷經理鍾憶萱表示，為了讓壓力大的現代人，藉由睡覺讓身體好好休息，提醒大家注意睡眠障礙問題，所以舉辦台灣首屆「睡覺大賽」，規則很簡單，不是要比睡得久，而是比睡得好、睡得平穩，才是真正健康，評斷標準是以監測睡覺時的心率，睡眠90分鐘，以「最穩定的心率睡得最久」的人即可獲得冠軍，獎品是獲得近3萬的高級羽絨被或頂級Villa住宿一晚。

▲業者表示，報名就送多項助眠好物。（圖／記者鄧木卿攝）

這項睡覺比賽分為室內賽及室外賽，室內賽從12月1日至明年1月31日，室內賽在一中商圈的旅遊案內所，室外賽則是22日在苗栗Lofi Land自然圈農場舉行，到時選手們將在草地上集體睡覺，報名者就可以獲得羽毛枕和眼罩等市價近2千元助眠商品，活動當天在自然圈農場還有摘採有機蔬菜、採草莓活動，讓民眾在睡飽以後可以活絡筋骨。

▲參賽者睡相全被拍下來。（圖／記者鄧木卿攝）

室內賽截至目前為止，參賽選手可說花招百出，有的帶睡衣和自己習慣的枕頭來睡，還有聽國師唐綺陽星座週報助眠，有的做瑜珈放鬆，還有人帶佛經來播放，就是要拚看誰睡的最深層，主辦單位還加碼「睡醜人獎」，經票選出來睡覺表情最醜者，還送越式料理免費餐券，鼓勵大家睡好覺。

睡覺大賽開放報名的消息曝光後，網友瘋狂留言標記身邊最會睡的朋友，還紛紛留言表示，「人生終於出現一個我會贏的比賽了」、「我光宗耀祖的時候到了」、「睡眠學習法該重出江湖了」、「好比賽不去？」、「休揪來睏」等，相當逗趣。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來