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2019宜蘭真工夫創意料理技藝達人出爐　「初食達人」隊奪金牌獎

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▲2019宜蘭真工夫創意料理技藝達人出爐，「初食達人」隊奪金牌獎。（圖／記者游芳男翻攝）

▲2019宜蘭真工夫創意料理技藝達人出爐，「初食達人」隊奪金牌獎。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽決賽，12月14日上午在羅東文化工場登場，全國好手群聚宜蘭，一同展現各自對宜蘭的想像，透過精湛的廚藝，集結激盪出代表宜蘭的創意料理，經過熱烈較勁後，由宜蘭礁溪鄉的初食達人隊奪得金牌獎，獲得獎金3萬元。

「2019宜蘭真工夫─創意料理技藝達人」競賽決賽活動中，邀請到國際名廚江振誠先生蒞臨現場示範料理，藉由江主廚的經驗傳承，激發出宜蘭技藝達人的廚藝與創意。

經過較勁後，礁溪鄉的初食達人隊奪得金牌獎，獲得獎金3萬元，五結鄉的藝術食客隊獲得銀牌獎，抱回獎金2萬元，創作冬山鄉的頭家真工夫隊取得銅牌獎，得到獎金1萬元，佳作獲獎隊伍總共為5隊，分別為創作員山鄉的中華南開聯隊、壯圍鄉的百年大鎮隊、大同鄉的宜猶未盡隊、三星鄉的玄轉食尚O.orca Chef農場隊、蘇澳鎮的小農隊。

宜縣府表示，競賽報名參賽者共計31隊，經過初賽選拔後選出12支參與決賽的隊伍，包含許多遠道而來參賽的選手，遠從嘉義市前來的國立嘉義高級家事職業學校學生，所組成的宜猶未盡隊，從南投縣前來，由中華專業技能訓練協會與南開科技大學所組成的中華南開聯隊，更有自新竹、桃園、臺北及基隆各地不遠千里而來的各個優秀隊伍。

宜縣內則有兆品酒店、年年小館、佛光大學、頭城家商及對料理有著高度興趣的青年們所組成的5支隊伍通過了初賽選拔，以12鄉鎮市風景人文為發想，搭配在地的新鮮食材，每隊各創製出2道屬於宜蘭的創意菜餚進行評比。

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關鍵字：

2019宜蘭真工夫創意料理技藝達人決賽

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