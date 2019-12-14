關懷據點暨福利社區化發表會　嘉縣落實老弱關懷照顧

▲▼ 108年度嘉義縣社區照顧關懷據點暨福利社區化成果發表會。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社區照顧關懷據點暨福利社區化成果發表會，14日結合社區照顧關懷據點、幸福社區、小旗艦社區，在縣府前廣場熱鬧登場，今年共有89個單位輪番上陣、35組動態表演節目及93個靜態成果展示及宣導攤位。活動一開始，就由社區舞蹈種子教師帶領全場鄉親跳起不老活力健康操「呷意嘉義我愛你」，現場有百位長輩一同手舞足蹈，氣氛熱鬧。



35組動態表演，不乏平均年齡70歲以上的千歲團，透過不老樂團、手語歌曲、舞曲表演、舞獅團、環保打擊樂、手偶表演等，展示嘉義縣活躍老化成果。



縣長翁章梁表示，嘉義縣的老人照顧覆蓋率已超過52%，將持續的往60%、65%邁進。每一年的成果展都是大家辛苦積累的果實，社會局同仁也一直在宣導各個社區，若社區有能量將老人家照顧好，只要社區願意，政府一定會盡全力來幫忙協助。

嘉義縣共357個村里，在縣府團隊輔導下，已成立362個社區發展協會，儘管受到財政狀況及人口老化限制，縣府仍積極聯結公部門及在地資源，辦理各項福利服務及社區發展活動。往後也將持續提升社區服務據點，由在地志工提供社區長輩餐飲服務、訪視問安服務、健康促進活動等初級預防照顧服務，藉以達到延緩失能及身心機能活化效果。

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