蔡依林《Ugly Beauty》演唱會高雄站確定，「冰血女王」造型曝光

睽違7年再登高雄巨蛋開唱， Jolin說：｢一直很想再到高雄巨蛋開演唱會，尤其南部熱情及人情味都印象深刻，這次能再次在高雄開唱，有夢想成真的感覺！」上一次JOLIN MYSELF WORLD TOUR巡迴高雄站，蔡依林為了貼近南台灣歌迷，曾在蔡媽媽的建議下演唱了陳小雲的〈舞女〉、〈愛情的恰恰〉、〈愛情的騙子我問你〉經典台語歌，Jolin希望這次挑戰新的台語歌，開放歌迷留言為台語不夠流利的她提供歌單。

蔡依林演唱會高雄站海報





▲（圖／© 凌時差提供，下同）

至於進入倒數的台北站，日前特別飛到美國洛杉磯密集彩排半個月，除了要搞定全新造型定裝，還得跟新找來的16位專業舞者練舞及培養默契，很多舞者之前就仰慕Jolin，初見她時興奮之情溢於言表；由於工作時間非常壓縮，舞者事前已經彩排3週，但Jolin得在12天內熟記並練習所有舞步，讓她天天都繃緊神經備戰，「大魔王」應該就是〈大藝術家〉，看回放影片時自嘲「這東西妳也記不起來?」，累到沒力氣吃晚餐的她還開玩笑說想找色情按摩放鬆「身、心、靈」。

蔡依林為了演唱會壓力大到身體緊繃，她說〈大藝術家〉是「大魔王」





雖然疲累，但Jolin說排練時看到舞者和旁人目瞪口呆的模樣就覺得值得。她在彩排花絮影片時透露那幾天都在車上吃早餐，平時起床後得緩一緩，泡老人茶、拉拉筋、上個廁所，有個quiet time後才會吃早餐。

Jolin日前遠赴L.A.進行密集彩排





從造型、舞蹈、視覺、聽覺各方面都親力親為參與討論；問Jolin目前進度中對於哪一部分最有信心？她表示：｢音樂部分！我敢以我的名字掛保證，絕對會讓大家耳目一新！」

Jolin與新舞者彩排同時建立默契





也是《冰雪奇緣》粉絲的Jolin，演唱會全新視覺造型曝光，換上一席雪白色長禮服的她，金黃色髮色配上烏黑唇色，化身｢冰血女王」。有趣的是，在美國彩排期間度過感恩節，除了跟舞者吃感恩節大餐，還進戲院看剛上檔的《冰雪奇緣2》。原本就很喜歡Elsa女王的Jolin看完電影後整個「中毒」，直嚷著想要訂一隻電影中出現的馬之外，整個Elsa「附身」的她還特別配合看到這次演唱會”Ugly Beauty”鬼魅視覺概念，笑說：｢我是暗黑版Elsa！冰血女王！」

Jolin的「冰血女王」造型令人驚豔





「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會 高雄站」即將於2020/5/15、16、17連續三天在高雄巨蛋重磅登場，票券也將於12/15（日）中午12:15在KKTIX售票系統http://kktix.com 開賣。

※BY DANIEL KU

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