快凍死之前大喊Siri！男子開車墜「結冰河流」　消防隊秒到場救援

記者王致凱/綜合報導

美國愛荷華州一名18歲男子,近日駕車外出不慎連人帶車墜入結冰河流中,浮冰和河水立刻灌入車內;他想求救卻找不到手機,情急之下大喊「Siri,撥911!」結果蘋果智慧助理Siri真的辨識出他的聲音,及時撥通緊急報案電話,讓他撿回一條命。

根據CNN報導,這起事故發生在愛荷華州北部溫尼巴哥河(Winnebago River),事發當天氣溫在冰點之下,住在查爾斯城(Charles City)18歲男子薩爾塞多(Gael Salcedo)駕駛休旅車,準備前往為於梅森市(Mason City)的北愛荷華州立社區學院,未料半途車輛打滑失控,直接衝進半結冰狀態的河道中。

薩爾塞多事後憶述,「我不知到我身在何處,也不知道該做什麼,我只知道我就快要死了。」由於車門因為河水的壓力而無法開啟,他只好搖下車窗,但冰冷的河水與流冰立刻流入。他在緊要關頭卻發現自己找不到手機,只好大聲呼叫Siri。

所幸,Siri順利辨認出他的指令,而梅森市消防局接獲通報後,也派人在最快時間內趕到現場,順利將薩爾塞多救出。薩爾塞多說,「我的手完全凍僵,也感覺不到雙腿,一直絆倒無法逃生。有個消防員拉了我好幾把,我用盡全身力氣才脫困。」報導指,薩爾塞多入院接受治療但並無大礙,觀察數個小時後就已經出院。

