三星領航5G技術發展　在台首辦大師講堂

▲三星電子在台灣舉辦「贏戰5G星未來 三星5G大師對談」活動。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

5G釋照在即，各界都很重視與好奇，5G未來會為台灣帶來什麼樣的新面貌？台灣三星今（13）日特別舉辦了「贏戰5G星未來 三星5G大師對談」，邀請了三星中國研究院院長張代君及3GPP RAN4主席周續濤出席，分享了三星研發5G技術10年來的成果。

▼三星中國研究院院長張代君。（圖／台灣三星提供）

張代君指出，三星電子積極參與5G標準化的過程，以及5G設備和終端產品的發展及布局，不僅擁有2500多項5G核心技術，成功領導5G標準化，2019年上半年更拿下全球5G網路設備28%市佔，奠定三星電子於科技產業領導的地位。

事實上，在2G時代時就流傳著「Anywhere、Anytime、Anypeople、Anycall」的口號；張代君認為，「Anycall」精神隨著5G技術的發展才得以真正實現。

張代君進一步解釋，有許多人認為隨著4G網路的普及，現在的行動網路早已是紅海市場，5G不會真正被用戶需要；不過未來的世界是人與物、物與物的無線連接，而透過5G的超高速度、超大連結、超低延遲等特性才能夠真正實現「Anycall」的理想。

▼3GPP RAN4主席周續濤。（圖／台灣三星提供）

說到5G技術就不得不提到三星電子早在十年前，就率先投入毫米波的研究，當時此未授權頻段的商用前景並未被看好，但三星仍堅持毫米波研發的這條路；有賴於此，三星才能奠定現今5G技術領頭羊的地位。

而現在三星也已在5G領域奠定了多項里程碑，例如早在2013年時，該公司就成功地展示了全球首創、傳輸速度高達1Gbps的5G通訊技術；在2018年2月時更成功地在韓國平昌冬奧上，展示出毫米波傳輸技術，讓世界各國驚艷。

有了韓國平昌冬奧的優異表現加持下，同年12月三星便開始與韓國三大電信廠商進行5G端到端的商用合作；2019年更踏出了韓國市場，將設備技術佈向了美國（5月）、日本（10月）等海外市場，進行一連串的技術商用合作。截至2019年上半年為止，三星的5G網路設備在全球市佔率已達28%。

▼除了網通設備外，三星電子也提供了5G行動裝置、智慧家電、智慧城市、工業互聯網和智慧醫療等相關產品。（圖／台灣三星提供）

當然，三星電子的5G技術含量不僅於此，該公司自今年4月份時在韓國推出了全球首款5G商用手機Galaxy S 10 5G（3.5GHz低頻段版本），隨後在5月，在美國上市了28GHz毫米波版本，此款手機至今累計銷量已破百萬支。

隨後，Galaxy Note 10 5G、Galaxy Note 10+ 5G、Galaxy Fold 5G，以及Galaxy A90 5G也已陸續登場。除了行動裝置之外，三星電子憑藉自身廣闊的產業佈局，跨足智慧家電、智慧城市、工業互聯網和智慧醫療等產業。透過5G的超大容量和超低延遲，使更多的精彩應用化為現實。

三星電子強調，已做好準備，將為台灣市場帶來最卓越的5G產品，讓消費者能夠即時享有最佳的5G體驗。