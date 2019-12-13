俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

▲俄羅斯海軍庫茲涅佐夫號航母。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

俄羅斯海軍航空母艦「庫茲涅佐夫」（Admiral Kuznetsov）號12日在維修時發生火災，造成多人受傷，並有至少1人失蹤。事實上，庫茲涅佐夫近年來命運多舛，去年才剛發生浮塢沉沒事故，導致起重機砸穿飛行甲板，如今又發生大火，外界猜測俄軍可能被迫將其退役。

庫茲涅佐夫目前停泊在俄羅斯北方艦隊基地摩爾曼斯克（Murmansk）港內維修，12日突然起火，據稱火勢延燒超過120平方公尺，外傳起火原因與焊接作業不當有關，但真正原因仍有待調查。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，俄羅斯聯合造船集團總經理拉赫曼諾夫（Alexei Rakhmanov）證實，目前船隻上的火勢已經獲得控制，「甲板上冒出白色煙霧，表明已經沒有明火燃燒。相鄰艙間的溫度也在標準值內。」

摩爾曼斯克州當局向衛星社透露，庫茲涅佐夫號上有10人受傷；俄羅斯國營塔斯社（TASS）則稱船上共有6人受傷，另有1人失蹤。

庫茲涅佐夫號為1983年前蘇聯時代開工建造的航空母艦，於1991年1月21日成軍，蘇聯解體後加入俄羅斯海軍，為俄軍目前唯一一艘航空母艦，同時也是俄羅斯噸位最大之作戰軍艦。

庫茲涅佐夫號2016年10月被部署到東地中海，支援俄羅斯軍隊在敘利亞的軍事行動，但部署期間頻傳戰機起降事故，例如當年11月14日就有一架米格-29戰機降落時，因甲板攔截索損壞無法修復，戰機盤旋至燃料耗盡而墜海。

同年12月3日，又有一架蘇愷-33戰機降落時，因甲板攔截索斷裂而衝出飛行甲板墜海，所幸飛行員及時彈射逃生。此外，庫茲涅佐夫號航行期間曾被捕捉到煙囪冒出濃濃黑煙，顯然其引擎狀態非常糟糕。

2018年10月30日，正入塢維修的庫茲涅佐夫號，竟發生浮動船塢沉沒事故，導致其中一台重型掉塔倒下砸穿飛行甲板，留下一個直徑約5公尺的大洞；這起事故造成航母共52處受損，也讓庫茲涅佐夫號原本就已經老化的艦體雪上加霜。

俄羅斯《消息報》引述俄國海軍消息人士說法，若官方遲遲無法找到適合的浮動船塢進行維修，恐怕得將庫茲涅佐夫號退役封存。另有消息指出，莫斯科可能會遵循過去「戈爾什科夫」（Admiral Gorshkov）號航空母艦的前例，將航母轉賣給印度海軍。

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