傳陸修俄航母換關鍵技術　改善「軍艦＋電磁砲」動力

▲ 2017年1月4日，俄羅斯國防部官網出示的照片中顯示，俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）正在地中海東部執行任務。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov，舷號063）尚在修復中，據傳俄羅斯打算求助於中國幫忙修復，但遭到陸方以交換「機密軍事科技技術」為條件。據悉，如果中國獲得此技術後，將有機會在軍艦電力系統方面獲得突破，也可以在055型驅逐艦上操作電磁砲。

根據《自由亞洲電台》報導，白俄羅斯媒體「BY24」2日指出，在2018年年底期間，俄羅斯與中國達成1項軍事合作項目，陸方將幫忙修復航母「庫茲涅佐夫號」，但前提是俄羅斯需要提供包括海軍艦艇發動技術在內的機密軍事技術。不過，目前中俄雙方尚未證實此項消息，2國官方媒體也未針對此事報導。

報導也指出，美國Nextbigfuture網站曾於去年12月28日引述消息來源表示，由於中國軍工無法取得海軍艦艇發動渦輪高性能合金葉片的生產技術，因此北京當局此次向俄羅斯提出要求後，陸方在軍艦的集成電力推進系統方面可望獲得突破。

而陸方取得技術後，第一步可能會先用於建造解放軍海軍的055型導彈驅逐艦，目前解放軍已有4艘驅逐艦，以及另外4艘正在建造，因此扣除初代2艘因電源問題無法裝置外，其他6艘都可以改造成集成電力系統。電力系統獲得改善後，055型驅逐艦將可能擁有發射電磁砲的能力。

▼ 055型驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科）



俄羅斯航母庫茲涅佐夫號於去年10月底在一座浮動船塢進行維修時，船塢突然斷電下沉，使得航母52處受損，俄羅斯軍方當時坦言，沒有能力繼續翻修；不過，聯合造船公司（USC）負責人拉赫曼諾夫（Alexei Rakhmanov）表示，「船身損毀處都有辦法修好，維修費用約7000萬盧布（約新台幣3280萬元），預計2020年就能完工。」