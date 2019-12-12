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南屯精科園區不明車禍！24歲兒上班途中騎車身亡　父悲痛掛看板找兇手

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死者連男的父親哭求真相，並在車禍現場懸掛看板徵求行車記錄器，希望能找到肇事者。（圖／死者家屬提供）

圖文／周刊王

台中市24歲男子連詠傑上周五獨自騎機車上班，途中疑似被不明車輛撞擊，但送醫仍不治，由於當地缺少監視器、也無目擊民眾，警方也抓不到兇手，連男父親只好在事發地點掛上看板，自救找真相，盼望能有好心人提供行車紀錄器緝凶。

連父表示，事發現場旁的一棵路樹，有明顯的撞擊痕跡，應該跟兒子車禍過世拖不了關係「我認為一定有人肇事逃逸。」他說，因為對案發過程完全不清楚，警方也沒有詳細告知，迫於無奈之下，自己只能於現場懸掛看板，希望路人提供行車記錄器，讓家屬能得知真相。

連家表示，兒子今年剛從嶺東科技大學畢業，案發時要去上班途中突遭橫禍，而車禍時間發生於上周五上午7時50分，地點位於南屯區向上路往精科五路的路口。後來連父到場時，看到兒子的機車已被警察扶起，立於車禍現場旁，之後又被警方吊走保管。

連家表示，向上路有固定的公車行經路線，盼望能透過公車的行車紀錄器找到肇事駕駛，也希望警方能快點找到相關的資料來佐證。中市警局春社派出所證實，當天曾發生這起死亡車禍，但仍釐清調查中。

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