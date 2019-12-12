大媽爽啃羊肉...下秒骨頭扔湯裡繼續煮！店家急撇清：員工個人行為

▲女店員吃完羊肉，直接丟進大鍋繼續熬煮，噁心的一幕被民眾拍下。（圖／翻攝荔直播截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸一間人潮蠻多的羊肉爐店，日前被路過的民眾爆料，一名女員工竟然把啃過的羊肉骨頭，丟進大鍋裡燉湯，這幕噁心的畫面全被拍下來。事後店家稱這純屬服務員個人行為，目前已開除對方，並已停業整頓。不過，網友還是留言批評「在外面吃飯就要有這個預期」、「天啊難以置信」。

綜合陸媒報導，事發在江蘇鹽城雙元路雙元路與解放路交界處的店家，9日有一名路過的民眾發現，一名女員工把剛啃食完的羊肉骨頭，丟進供應給客人吃得湯裡熬煮，他立即將這噁心的一幕拍下上傳，並怒斥「萬一乙肝甚麼的，不是禍害人家顧客嗎？」

該名爆料的民眾曝光影片後，還酸說「聽說你家獨門口味，羊骨頭都是需要人工口剔肉的，辛苦了可不嗎！」然而店家也在兩天後出面回應，表示這純屬服務員個人行為，目前已被開除，並停業整頓。事後，連老闆也無奈指出「（這種事）以前沒碰過」。

不過，就算店家出面回應，還是被不少網友嗆爆，「那我把店家揍一頓也說是個人行為可以嘛」、「管理不到位就賴個人行為」、「沒素質」、「這太過分了吧」、「店家也逃不了關係」。店家無奈再次強調「純屬服務員個人行為，請大家留點口德，來喝過羊湯的都知道我家什麼味，多說無益。」

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