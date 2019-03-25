江蘇化工廠巨爆「增至78死」　22人身分待確認可能已瞬間汽化

▲江蘇化工廠大爆炸，已有78人罹難。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城市一處化工廠21日下午2時許發生巨爆，截至今（25）日下午為止，死亡人數已增至78人，其中22人身分待確認。參與救援的江蘇省消防救援總隊參謀長陸軍表示，不排除有遇難者在爆炸中已瞬間汽化。

▲事故現場濃煙直竄。（圖／翻攝自微博@央視新聞）

據《央視新聞》報導，江蘇響水天嘉宜公司「321」爆炸事故現場指揮部今（25）日召開第4次新聞發佈會，江蘇省鹽城市市長曹路寶在會上表示，截至中午12時為止，事故現場新發現14名遇難者，共有78人死亡，其中56人確認身分、22人待確認。

根據最新通報，鹽城市16家醫院共收治住院治療604人，其中病況危急的傷患19人，重症傷患98人，累計出院59人。此前通報的28名失聯人員，根據DNA技術檢測，已確認死亡25人，另外3人平安並已取得聯繫。

▲江蘇化工廠爆炸現場出現巨大坑洞。（圖／翻攝自中新社）

江蘇省消防救援總隊參謀長陸軍向環球網記者透露，目前17家單位中，已經有11家單位情況全部釐清，接下來重點是剩下的6家單位。陸軍表示，「那麼大的爆炸威力，涉及到3平方公里，不排除在中心區的人瞬間汽化」。

檢測數據顯示，事發園區目前3條主要河流中，新民河和新農河暫未受污染，新豐河氨氮濃度超標200多倍，污染比較嚴重。當局聲稱，在化工廠發生爆炸後，第一時間已將周邊區域的內河閘壩封堵，10.8平方公里範圍內的事故廢水均完全和外部隔斷，不會產生污染轉移的問題。

▲爆炸核心區滿目瘡痍。（圖／翻攝自環球網）

目前當地已從中國環境科學研究院、清華大學等單位調集30名專家，逐一研究清理方案，確保科學有序推動水環境治理。此外，響水縣目前的供水模式城鄉一體，本次爆炸範圍內無任何飲用水源地，因此對飲用水源沒有威脅。