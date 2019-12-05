騰訊確定聯手任天堂　中國版Switch於10日發售

▲▼任天堂Nintendo Switch。（圖／CFP，下同）

記者康心禹／綜合報導

中國騰訊與日本任天堂4日在上海聯合舉辦Nintendo Switch產品上市發布會，宣布騰訊引進遊戲機Nintendo Switch中國版，將於10日正式發售，售價為人民幣2099元（約新台幣9042元）。騰訊還表示，Nintendo Switch Lite的引進工作也正在籌備中。

據《經濟觀察報》報導，Nintendo Switch採用家用機掌機一體化設計，是任天堂於2017年3月發布的新世代遊戲主機。這次騰訊將Nintendo Switch引進，代表未來會有一系列的中文遊戲與玩家見面。

騰訊目前在中國大陸國內手遊、端遊及網遊的佈局已經趨於成熟，與任天堂合作開拓主機市場，是將業務進一步擴張的選擇。騰訊集團高級副總裁馬曉軼在會上表示，「我們希望，能夠將任天堂的遊戲理念引入進中國遊戲產業，共同推動中國機遊戲生態的發展和繁榮。」

騰訊Switch項目負責人錢賡表示，騰訊與任天堂雙方的努力方向，是在2020年能夠有10-20款高品質的遊戲進入國行Nintendo Switch的遊戲陣容，未來還會基於主機銷售和遊戲發行節點，進行主機和遊戲限定版的規劃。