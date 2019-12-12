拍起來超夢幻！12座創意景觀八二三公園齊爭艷　網美快來攻略

▲新北市首創以全國青年為對象舉辦「全國青年景觀競賽」，學生們設計創意十足的景觀作品，每一件都令人眼睛為之一亮。（圖／新北市政府農業局提供，以下同）

生活中心／台北報導

城市美學正在覺醒中，有時一個轉角，充滿特色的藝術景觀就這麼突然的出現在眼前，為生活帶來驚喜，也讓人更期待下一次又會遇見什麼。想更貼近都市裡的美麗與質感嗎？12月15日以前來一趟新北市中和八二三紀念公園，現場展出12座各具巧思的景觀設計作品，創意結合竹編、盆器等素材，甚至是把Bar檯搬到戶外，呈現出不一樣的綠意盎然，不僅好看、也很好拍，而更讓人意想不到的是，這些全部都是由學生親手打造，精緻細膩程度一點也不輸給專業人士。

城市再生、創意城市是近幾年很熱門的討論議題，大眾對於市容越來越重視，同時也追求綠生活，為了傳達空間的營造與美學，新北市首創以全國青年為對象，舉辦結合競圖與實作的「全國青年景觀競賽」，參賽隊伍涵蓋北中南景觀、園藝及建築相關科系學生、研究生及高職園藝科學生、外國來台交換學生，最後榮獲得獎及優選參賽作品出爐，八二三公園原地展出後，不僅為綠地公園增添另一層次的視覺美感，也讓不少民眾有機會欣賞到年輕人的創作活力，其中更有人參觀後直說「美極了！」

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▲全國青年景觀競賽第1名作品，是由淡水商工打造的《樸實》。

為符合此次競賽主題「以實出發」，學生們以不同的角度思考做出每一件參賽作品，由淡水商工打造的《樸實》，設計不使用過多人造設施，利用禾本科植物呈現出流線型的美感，加入復古元素及碎石組成的步道營造自然風格，融入鄉村設計概念，以增進人們與自然距離的舒適空間，獲得評審青睞脫穎而出，得到全國青年景觀競賽冠軍殊榮。

▲第2名由輔仁大學的作品《實之境》拿下。

第2名《實之境》，造型小巧優雅，是來自於輔仁大學的作品，造景採用竹材與粗布面料，並於內部佈置編織吊床，希望讓人感受到自然之美。第3名《垂植森林》則是中興大學的作品，透過鋼構垂直綠化營造，並在基地中心放置一個簡單的可食操作區，展現即使只有狹小的陽台，也可成為充滿綠意的空間。

▲中興大學的作品《垂植森林》獲得第3名。

全國青年景觀競賽導入新的創意美學，打造創新的公共空間藝術花園，城市的美升級了，不僅吸引民眾目光，也更有意願參與並關心生活週遭的環境。此外，這項競賽提供青年景觀設計者創意發光舞台，以及與學界、業界交流的機會，未來得獎選手也將由市府邀請參與新北市公園、新北綠家園及其他公共開放空間的設計，並以這些設計作品出國參與國際景觀設計比賽，讓青年人才與業界及國際接軌。

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