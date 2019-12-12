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「新竹講」正式開課　林智堅領銜首講城市美學

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▲新竹市長林智堅分享城市美學。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅分享城市美學。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一開放報名就秒殺的「新竹講・城市美感的8堂課」12日正式上線了！邀請新竹市長林智堅與建築師、景觀專家、動物園專家、美術館界權威、旅遊達人等各領域專家參與，舉辦8場論壇和為期10天的策展，首日除了有行銷大使河馬樂樂到場、展覽也首度曝光新竹市珍貴文物，包括新竹市立動物園建築師邱文傑的手稿、棒球場的竹字磚和將軍村歷史文物。林智堅領銜主講「用美感治理城市」，向民眾分享新竹市蛻變的秘訣，就是秉持「減法設計、尊重專業、以人為本」的核心理念，並帶來關於幸福廣場、關埔國小、漁人碼頭改造的三本新書與大家分享。

第一場論壇「用美感治理城市」請來作家張鐵志擔任主持人，並邀請林智堅市長、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄、中央社社長張瑞昌和台灣創意設計中心董事長張基義一同參與討論。

林智堅分享改造竹市的三大秘訣，就是要找到對的人、弭平不同單位間溝通的隔閡、並改變既有制度。他找來各領域的專家，尊重他們的專業意見，並協調建築師、廠商和市府員工間的差異，最後則建立「重大建設會報」機制，希望能留下代代相傳的「新竹經驗」。如今新竹市從道路、公園、下水道等基礎設施，乃至新竹漁人碼頭等大型公共建設，都兼顧實際需求和融入美感，希望藉由「新竹講」邀請民眾見證和參與這座美學城市的蛻變。

林智堅也首創「新竹質」概念，他認為新竹市民非常紳士、也具有專業學術領域的涵養，改造過程中許多人都主動伸出援手相助，讓這座具有深厚文化底蘊的城市變得更好。因此，「新竹質」代表的正是這群勤奮而驕傲的新竹市人，他也希望能讓城市建設品質再提升，落實城市美學、再現百年風華。

張基義表示，除了市長提到的秘訣，地方首長的支持和動機也是核心關鍵，肯定竹市改變有成。張瑞昌則從「三個眼神」見證新竹的改變，第一是林智堅市長剛開始邀請專家時，大家遲疑的眼神，第二個是率隊到中央爭取經費時，評審的眼神，最後則是河馬樂樂在舊水池中雙眼無神的樣子，對比如今的新竹，已是兼具軟硬體、帶有靈魂與巧思的美學城市。最後，王俊雄教授則表示，做事就要「做到實、踩到底」，肯定新竹市的改變。

行政處表示，「新竹講・城市美感的8堂課」結合8場論壇與為期10天的展覽，邀請長期致力推動城市美學的專家學者、國內與日本知名建築師、藝術界權威、動物園界領袖、環境教育專家與談，堪稱「重量級」講座，因此許多場次一開放預約，便秒殺額滿。展出日期從12月12日至21日，每日9時至18時，21日則配合感恩點燈活動，展出延長至20時。

行政處表示，「新竹講・城市美感的8堂課」以年底即將開園的動物園為契機，開啟新竹城市美感的旅程。策展也獨家「開箱」珍藏品，展出包括新竹市立動物園建築師邱文傑的手稿、保育員的日常用具、動物飼料食譜等，還有新竹市立棒球場的「竹字磚」和將軍村歷史文物、獲得紅點設計獎的市府設計品、關埔國小的無限想像力。最後，也能看見未來城市公共建設的樣貌，包含國際展演中心、新竹市立圖書館及大車站模型等。

行政處表示，除了林智堅市長親自主講「用美感治理城市」與「圓一個動物園夢」兩場論壇，其他還有「勾勒《新竹‧城市美術館》」齊聚產官學擘劃新竹市藝文空間未來想像；「幸福古城的新舊融合」則分享舊城區活化與發展；「綻放微笑的水岸」和「Dear,給孩子的禮物」由重量級建築師分享如何從地景、學校、圖書館改變城市風貌；「動物園教會我的事」和「動物園OPEN鬧」特別受到親子家庭歡迎，第一線動物園工作者、環境教育等專家將分享動物各種不為人知的秘密。

行政處表示，除了前60位預約者有伴手禮，每天上午場(早上9時起)和下午場(下午2時起)的前30位民眾，可獲得動物園限量製作的小泡芙或米粉；在風livehouse打卡區拍照和打卡的前30位民眾，可獲得河馬造型便利貼；另外，看展民眾只要將在打卡區拍的照片或與新竹講造型字合拍的照片，上傳至新竹市政府臉書官方帳號「新竹市 新鮮事」活動頁面，標記三位朋友和「#新竹講」，就可參加限量版動物園造型悠遊卡抽獎，限量50張，得獎名單將在活動結束後於新竹市政府臉書官方帳號「新竹市 新鮮事」公布；而持有市民卡的新竹市民，憑卡看展也有泡芙和米粉贈禮，限量100份，送完為止。相關詳情，將在新竹市政府臉書官方帳號「新竹市 新鮮事」及風livehouse展出現場公布。

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