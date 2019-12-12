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美食外送平台狂接單　出餐穩又快秘訣公開！Lenovo智慧解決方案幫大忙

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▲▼Lenovo,餐飲外送平台,平板,AR。（圖／翻攝自影片）

▲透過Lenovo平板電腦穩定服務，能幫助美食外送平台更有效率接單出餐。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

懶得出門買飯、下雨天外出用餐嫌麻煩，不少人喜歡使用美食外送平台訂餐，坐在家裡動動手指，不用等待多久時間，熱呼呼的美食就自動送上門來，快速又便利，美食外送服務已是現今餐飲趨勢的大熱門，但可曾想過大量的訂單背後，餐廳服務人員是如何流暢接單，讓外送人員能迅速運送，把還冒著煙的食物送到顧客手上？台灣兩大美食外送平台因應每天大量訂單，選擇Lenovo提供的智慧解決方案來提升餐飲外送服務效率。

近年，智慧科技引領潮流，Lenovo積極跟上數位轉型的浪潮，許下「Smarter Technology for All（智能為一切可能）」的願景，更成功透過智能科技帶動中小企業智慧翻轉，像是Lenovo看見美食外送崛起背後為餐廳服務流程帶來的困境，於是提供平板電腦服務給人力密集的外送餐飲業者，透過穩定而快速的平板系統，讓每天數十萬計的訂單量維持準確，訂單不失誤、廚房能接收到正確的餐點，製餐過程流暢也就不會讓外送人員等太久，到店即取餐，迅速就能出發送餐，有助於提升外送人員的產值，民眾夢寐以求的指間美味也能轉瞬成真。Lenovo平板電腦服務方案為美食外送平台和顧客打造雙贏局面。

▲▼Lenovo,餐飲外送平台,平板,AR。（圖／翻攝自影片）

▲Lenovo智慧解決方案讓美食外送平台的送餐效率提升，也就能讓顧客更快享用到美味餐點。

不僅外送平台受惠，Lenovo更將服務觸角延伸至一般餐飲業者，像是商家最新的菜單資訊與促銷方案通通能透過平板電腦呈現，精美的菜色圖片不再受限紙本大小，更換每季菜單也變得容易，顧客滑一滑手指就一目了然輕鬆點餐，如此一來，餐廳服務人員能將心力放在其他更細緻的服務上，提供顧客周到全面的用餐體驗。

▲▼Lenovo,餐飲外送平台,平板,AR。（圖／翻攝自影片）

▲Lenovo平板電腦能輕鬆展現商家最新的菜單資訊與促銷方案。

除了透過人工智慧、智能裝置如平板電腦的協助，有效地為餐飲業解決問題，未來Lenovo還會結合AR技術，透過AR裝置快速幫助外送服務人員了解路況，不必再低頭狂看手機找路，安全更有保障，也預期加快訂單和路況的查詢速度，讓美食外送服務優化，不論是對業主、從業人員還是顧客來說都能更加省時方便。

▲▼Lenovo,餐飲外送平台,平板,AR。（圖／翻攝自影片）

▲Lenovo預期提供AR服務，外送人員未來不需要再看手機找路，行車更安全。

Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，Lenovo團隊在協助客戶提升工作效率之外，還能幫客戶快速地將其更新的各式服務佈建於城鄉，讓更多企業專注於自身服務品質的提升，以高品質服務獲得顧客信賴，例如以平板智慧裝置提高美食外送平台產能效力，正是Lenovo「智能為一切可能」目標的落實，未來Lenovo也會持續提供無限可能的便利智慧。

▲▼Lenovo,餐飲外送平台,平板,AR。（圖／Lenovo提供）

▲Lenovo台灣區總經理林祺斌分享，Lenovo將以Smarter Technology for All為目標，協助更多企業智慧轉型。（圖／Lenovo提供）

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