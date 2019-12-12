2024柯文哲是敵是友？　郭粉籲：支持親民黨過5%讓郭台銘選總統

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數30天，台北市長柯文哲11日突然拋出震撼彈，首度鬆口坦言「沒意外」的話會參選2024。據了解，柯文哲此舉除了拔草測風向外，也在測試「郭柯聯盟」的底線，因為在2024年的總統大選，兩人極有可能狹路相逢，互為競爭對手。

台灣民眾黨發起人蔡壁如10日受訪時透露，柯營內部評估民眾黨應可拿4到5席立委，而且柯文哲應該會選2024年總統，消息一出後立刻在「郭粉」群組引發討論。柯文哲11日也不約而同證實，沒意外的話會，會朝要選的方向慢慢準備。

據了解，柯文哲和蔡壁如兩人近來的談話被視為有節奏式地與郭台銘陣營進行切割，白色力量與郭台銘的合作默契是否會真的生變，也可以從親民黨總統候選人宋楚瑜競總成立大會看出端倪。

力挺鴻海創辦人郭台銘的老虎軍團幹部，10日特地出席宋楚瑜競總成立大會。有老虎軍團成員私下表示，因為郭台銘相挺宋楚瑜，他因為挺郭台銘所以此次總統大選也挺宋楚瑜。

據透露，也有不少郭粉擔心若讓台灣民眾黨通過5%門檻，柯文哲穩拿2024年總統大選門票，屆時恐威脅郭台銘參選的規劃，因此對於此次親民黨的政黨票仍否衝破5%門檻相當地緊張，隨著選舉日腳步的逼近，動員拉票的動作也開始頻繁。

▲郭台銘、柯文哲再度合體，幫民眾黨立委參選人拍攝定裝照。（圖／台灣民眾黨提供）



「郭柯兩人可能面臨分手抉擇。」知情人士透露，郭台銘和柯文哲兩人在今年總統大選結盟破局後，柯文哲著手佈局國會，郭台銘雖然推薦貼身幕僚高虹安進民眾黨不分區，但卻塞了宣明智、劉宥彤及蔡沁瑜進親民黨不分區名單，讓柯文哲覺得被突襲。

知情人士分析，親民黨需要郭台銘拉抬2020立委選請，同時希望力拚政黨票突破5%門檻，等到2024總統大選，屆時已滿81歲的宋楚瑜將正式退出，可由郭台銘接手。對郭陣營而言，投資親民黨也可以算是買保險，若郭台銘決定參戰2024，就可以省去獨立連署的程序，等於直接有了總統門票。

至於郭柯何時分手？知情人士苦笑，柯文哲日前公開稱「最近郭陣營的發言可能是底下的人走鐘」，也一度讓郭台銘支持者頗有微詞，認為雖然雙方大方向理念一致，但就政治現實面來講，該面對的還是要面對。

不過，親郭人士強調，郭台銘尚未規劃2024，現在就說要拿親民黨門票太廉價，郭台銘眼下最在意的是要讓政策進國會，2020年立法院不能讓民進黨過半，第三勢力要扮演關鍵少數，等他12月14日從美國返台之後，就會繼續投入立委選戰，積極輔選郭家軍。

▼郭台銘、宋楚瑜、柯文哲。（資料照／記者葉南州攝）

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