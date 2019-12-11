Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

▲台灣蘋果官網發布全新Mac Pro、Pro Display XDR顯示器售價。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果「效能怪獸」Mac Pro今（11）日已於官網上推出，台灣蘋果官網也為產品標上正式售價，目前台灣尚無法選購Mac Pro，不過Pro Display XDR顯示器的購買鍵則已經開啟，今日訂購預計將在12月27日至明年1月4日到貨。

全新Mac Pro及Pro Display XDR顯示器正式發布，目前官網上指出，每位顧客僅限購5部新版Mac Pro及Pro Display XDR顯示器。其在台售價也已於官網公開，其中塔式Mac Pro起始價為18.99萬元，機架式則要價20.49萬元。

而Pro Display XDR顯示器標準玻璃材質售價15.99萬元，nano-texture玻璃材質則為18.99萬元，其選購的配件部分，螢幕支架Pro Stand要價3.19萬元、VESA吊架連接器則為6,500元，今日訂購，預計將自12月27日起開始發貨。

用戶若整組購買，最低需花費38.82萬元。

▼全新Mac Pro分為塔式及機架式兩款，目前台灣官網尚無法購買。（圖／截自蘋果官網）

除此之外，官網也正式發布了Mac Pro及Pro Display XDR顯示器的支援，其中也提及Pro Display XDR的清潔。無論是標準玻璃或是nano-texture玻璃，蘋果皆提醒用戶僅能使用顯示器隨附的乾燥擦拭布來清潔。蘋果警告用戶勿沾水或使用其他液體來清潔nano-texture玻璃，若用戶遺失隨附的擦拭布則可連絡蘋果以訂購替換用的擦拭布。

標準玻璃部分，除了使用顯示器隨附的擦拭布清潔外，用戶也可以其他乾淨、乾燥的超細纖維擦拭布來擦掉螢幕上的灰塵或髒污，如需進一步清潔，則需先拔除顯示器的電源線，在擦拭布上沾少許清水後擦拭。但蘋果也提醒，勿使用含有丙酮的清潔劑清潔顯示器螢幕，也勿對螢幕直接噴灑清潔劑，因為清潔劑可能會滴到顯示器內部而造成損壞。

至於機殼和支架的清潔部分，蘋果則提供了清潔SOP：先拔掉顯示器的電源線、與電腦的連接線和其他外接裝置的連接線；其次，使用柔軟、微濕、不起毛絮的布擦拭，並避免開口進水。蘋果提醒，勿使用玻璃清潔劑、家用清潔劑、噴霧器、溶劑、氨水、研磨劑，或含有過氧化氫的清潔劑來清潔機殼。並警告，勿使用壓縮空氣來清除顯示器面板後方的灰塵。

▼Pro Display XDR顯示器已開放訂購。（圖／截自蘋果官網）

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