　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果計劃將Mac Pro高階桌上型電腦的生產線從德州遷往中國大陸。（圖／路透）

▲台灣蘋果官網發布全新Mac Pro、Pro Display XDR顯示器售價。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果「效能怪獸」Mac Pro今（11）日已於官網上推出，台灣蘋果官網也為產品標上正式售價，目前台灣尚無法選購Mac Pro，不過Pro Display XDR顯示器的購買鍵則已經開啟，今日訂購預計將在12月27日至明年1月4日到貨。

全新Mac Pro及Pro Display XDR顯示器正式發布，目前官網上指出，每位顧客僅限購5部新版Mac Pro及Pro Display XDR顯示器。其在台售價也已於官網公開，其中塔式Mac Pro起始價為18.99萬元，機架式則要價20.49萬元。

而Pro Display XDR顯示器標準玻璃材質售價15.99萬元，nano-texture玻璃材質則為18.99萬元，其選購的配件部分，螢幕支架Pro Stand要價3.19萬元、VESA吊架連接器則為6,500元，今日訂購，預計將自12月27日起開始發貨。

用戶若整組購買，最低需花費38.82萬元。

▼全新Mac Pro分為塔式及機架式兩款，目前台灣官網尚無法購買。（圖／截自蘋果官網）

▲▼全新Mac Pro、Pro Display XDR顯示器在台售價揭曉。（圖／截自蘋果官網）

除此之外，官網也正式發布了Mac Pro及Pro Display XDR顯示器的支援，其中也提及Pro Display XDR的清潔。無論是標準玻璃或是nano-texture玻璃，蘋果皆提醒用戶僅能使用顯示器隨附的乾燥擦拭布來清潔。蘋果警告用戶勿沾水或使用其他液體來清潔nano-texture玻璃，若用戶遺失隨附的擦拭布則可連絡蘋果以訂購替換用的擦拭布。

標準玻璃部分，除了使用顯示器隨附的擦拭布清潔外，用戶也可以其他乾淨、乾燥的超細纖維擦拭布來擦掉螢幕上的灰塵或髒污，如需進一步清潔，則需先拔除顯示器的電源線，在擦拭布上沾少許清水後擦拭。但蘋果也提醒，勿使用含有丙酮的清潔劑清潔顯示器螢幕，也勿對螢幕直接噴灑清潔劑，因為清潔劑可能會滴到顯示器內部而造成損壞。

至於機殼和支架的清潔部分，蘋果則提供了清潔SOP：先拔掉顯示器的電源線、與電腦的連接線和其他外接裝置的連接線；其次，使用柔軟、微濕、不起毛絮的布擦拭，並避免開口進水。蘋果提醒，勿使用玻璃清潔劑、家用清潔劑、噴霧器、溶劑、氨水、研磨劑，或含有過氧化氫的清潔劑來清潔機殼。並警告，勿使用壓縮空氣來清除顯示器面板後方的灰塵。

▼Pro Display XDR顯示器已開放訂購。（圖／截自蘋果官網）

▲▼全新Mac Pro、Pro Display XDR顯示器在台售價揭曉。（圖／截自蘋果官網）

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
超尷尬！上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜聽到關鍵字臉色凝重
范瑋琪低調陪伴高以翔爸　私下聚會照曝光…「一致動作」惹淚崩
Google年度熱搜關鍵字出爐！這部夯劇奪榜首　「人物第一」
2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力大、水瓶感情財運都不順
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化

SONY買電視送萬元贈品　再抽星野谷關度假村住宿

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

iPhone 11系列用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說是蘋果的問題

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首、韓國瑜蟬聯人物榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

智慧錶貴的好、便宜的好？Garmin Venu、Amazfit GTS測給你看

蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

OPPO拚5G　未來3年擬砸70億美元打造「技術護城河」

國外券商預測iPhone明年推6款新機！　稱iPhone 11 Pro(Max)減產25%...但大摩不認同

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

蘋果推出tvOS 13.3更新！　首頁切換更加流暢人性化

SONY買電視送萬元贈品　再抽星野谷關度假村住宿

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　蘋果提醒清潔螢幕千萬別沾水

iPhone 11系列用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說是蘋果的問題

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首、韓國瑜蟬聯人物榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

智慧錶貴的好、便宜的好？Garmin Venu、Amazfit GTS測給你看

蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

OPPO拚5G　未來3年擬砸70億美元打造「技術護城河」

國外券商預測iPhone明年推6款新機！　稱iPhone 11 Pro(Max)減產25%...但大摩不認同

粉絲急喊：小玉失蹤了！　「人間蒸發34天」最後身影在日本玩黃金蟒…

申請紅綠燈沒下落！吉安雙載機車「路口遭撞飛10m」2重傷　婦一度沒心跳

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」　女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

題名青花瓷瓶送村里長！法官認定「不是賄選」　陳銌銌當選議員有效

老翁徘徊交通繁忙道路　險象環生…女警及時伸援手保平安

影／香港中學驚見2枚「遙控土製炸彈」！引爆範圍可達100m

UBA／台科大勝康寧止敗奪本季首勝　兩隊同為1勝4敗

時力、民眾黨對打爭政黨票　徐永明向柯文哲下辯論戰帖

福特「經典越野車」 Bronco專利曝光　可拆式車頂對決Wrangler

2020總統大選台中首投族4萬多　投票所多了248所不再大排長龍

3C家電熱門新聞

Google揭曉台灣年度搜尋排行榜　台劇《與惡》居榜首

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

dynabook日系軍規輕薄上市

小米、realme新機上市恐生變

Galaxy S10 Lite價格無預警被曝

智慧錶貴的好、便宜的好？

紙本資料上傳Google雲端、Line幫你秒轉文字檔

高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

三星 S10 Lite 機型提前曝光！將採潛望式鏡頭　外媒評價CP值高

國外券商預測iPhone明年推6款新機！　稱iPhone 11 Pro(Max)減產25%...但大摩不認同

iPhone 11用戶回報GPS應用程式出問題　Strava工程師說找蘋果

蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

更多熱門

相關新聞

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

蘋果今日凌晨推出最新的iOS13.3更新，除了修復錯誤和性能改善，還增加一些值得注意的新功能。

蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

國外券商預測iPhone明年推6款新機！　稱iPhone 11 Pro(Max)減產25%...但大摩不認同

國外券商預測iPhone明年推6款新機！　稱iPhone 11 Pro(Max)減產25%...但大摩不認同

安卓轉戰iPhone！　網曝效能有差：i6現在還活跳跳

安卓轉戰iPhone！　網曝效能有差：i6現在還活跳跳

iPhone Podcasts App傳當機

iPhone Podcasts App傳當機

關鍵字：

蘋果Mac ProPro Display XDR

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面