曾赴港紀錄「反修例」　北京律師陳秋實遭「限制出境」

▲大陸律師陳秋實。（圖／翻攝自《陳秋實【不移民】》微信朋友圈。）

記者馬叔安／台北報導

曾前往香港紀錄「反送中」事件的大陸律師陳秋實，10日凌晨發表Twitter指出，自己舉辦了43人，包括自己母親的日本旅行團，但在行經天津時，收到警方通知自己遭限制出境。他表示，如今自己留在大陸，由母親代表他帶領團員們出遊，對於自己無法同行感到抱歉與遺憾。

陳秋實在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己是因為一名在日本從事旅遊業的朋友遭遇事業瓶頸，為了照顧對方的生意，所以用低價在網路上號召朋友一起到日本旅遊，全團43人中大部分都是大陸人，還有少許港澳與國外人士，一行人原本計畫10日從天津出發，但是在高鐵上就接到了被限制出境的通知電話。

陳秋實表示，自己隨後與母親到了警局，與警方相談了約1小時，得知自己是因為涉及香港的事件而被「邊控」，亦即沒有觸犯具體法律，但因大陸「政治不允許」而被限制出境。

陳秋實說，自己遇到此事，並沒有特別憤怒，也不會憎恨警察，但對原本要帶領一起出遊的夥伴們感到抱歉，原本他預計於2020年到各地旅遊以增廣見聞與能力，如今計畫可能受到影響。

陳秋實是黑龍江人，2007年畢業於黑龍江大學，2014年通過大陸司法考試，現居北京，2016年正式成為律師。他於10日下午兩點左右在Twitter發文指出，他的母親和團友們已經在淩晨抵達日本。

我和我媽馬上到天津了，但是剛剛接到天津公安局電話

説，不允許我出境，並且要馬上去公安局報到

我們下了高鐵就去公安局，具體會怎麼樣，誰也不知道

但是我媽答應我，不管怎樣，她都會代替我陪同大家完成這一次的行程

很抱歉

我沒有把每一個步驟都計畫妥當，讓大家失望了

我爭取今晚可以去機場送大家 — 陈秋实（陳秋實） (@chenqiushi404) 2019年12月10日

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！