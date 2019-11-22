辜仲諒紅火案繫屬三審竟由二審決定解禁！律師:恐侵害人權

▲辜仲諒紅火案在三審期間，竟由二審審理期限制出境的問題，法界人士擔心這可能會侵害人權。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，日前以帶隊參加12強錦標賽為由，獲得高等院准許暫時解除限制出境。但其實他涉及的紅火案，當時案件繫屬於第三審最高法院，卻由二審高等法院來審理限制出境的問題。對此，有律師認為，這可能會侵害人權的疑慮，造成不必要的限制出境。

辜仲諒因涉及紅火案，上週最高法院撤銷他更一審的判決，發回高等法院進行更二審。但其實案件還繫屬在最高法院期間，辜仲諒於10月份亞錦賽期間，他就以帶隊參加日本東京舉行的第二屆世界12強棒球錦標賽以及商討明年東京奧運棒球事宜，向法院聲請解禁。而當時最高法院認為限制出境的程序問題，應該由二審高等法院審理，因此將案件發給高院處理；而最高法院也隨後做出108年第8次刑事庭會議決議，諸如此類案件繫屬三審、又有限制出境的程序問題時，將限制出境審理部分交由二審審理，此等方式比照最高法院處理被告羈押問題一樣。

辜仲諒最後獲得高等法院以6億元保金並責付體育署長、律師的方式，准許辜仲諒赴日本16天。看似皆大歡喜的結果，但其實背後的法律程序問題，引發討論。

針對此類案件繫屬第三審法律審時，卻遇到必須處理被告羈押、限制出境的程序事項時，最高法院早在1984年間就做出73年度第4次刑事庭庭長會議，決議將被告羈押的程序事項，交由二審高等法院審理。因此在限制出境法制化後，最高法院這次也比照1984年的決議，做出108年第8次刑事庭會議決議。

律師歐陽弘認為「這是審級制度下必然的結果。」他指出，最高法院為法律審，在面對到有相當程度攸關事實的羈押、限制出境問題時，確實不應該由法律審出面解決，交由事實審的二審調查審理，非常合理。況且二審會將程序事項重新分案，不會由原本做出二審判決的原合議庭審理，更能確保法官中立、空白心證。

但律師林俊峰認為，若就保障人權觀點來看，最高法院的決議可能有所不足。林俊峰認為，案件繫屬三審後，所有的卷宗資料全都在三審合議庭手上，審理案件的合議庭對案情應當最為明瞭，故由承審案件的合議庭作出程序決定，更能保障人權，或許更能避免部分不必要的限制出境處分。