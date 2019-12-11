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募資24小時內破百萬！網友瘋搶劃時代地表最強「全天候西裝」　一套搞定所有場合

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▲▼ Ultra全天候西裝2.0圖片 。（圖／品牌提供）

▲TRANZEND推出「全天候Ultra西裝2.0」，募資不到一天就突破100萬。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

身為一個幹練的上班族，就需要穿著西裝應付各種場合，但老天爺總是會跟我們開玩笑，出門到一半下雨、不小心打翻水潑滿全身、太久沒送洗開始有異味，這時候不禁會想吶喊，「給我一件萬能的西裝，讓我帥氣見客戶吧！」。別擔心， TRANZEND 2017年就推出以專利咖啡紗製成的第一代Ultra西裝，集防水、防污漬、超透氣、超彈性以及抗紫外線於一身，引爆全球最大的募資平台-Kickstarter，近日更針對台灣的特殊氣候，推出「全天候Ultra西裝2.0」，募資才開始不到一天就達到百萬，讓網友看完介紹後都大喊，「買了後省下換裝、送洗、整燙的時間，隨時保持自己的最佳狀態！」。

►►Manners maketh man！全天候Ultra西裝2.0募資平台點此

▼這次推出經典款以及中山款，讓帥氣有更多選擇。

▲▼ Ultra全天候西裝2.0圖片 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ultra全天候西裝2.0圖片 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ultra全天候西裝2.0圖片 。（圖／品牌提供）

▲全天候Ultra西裝9大特色。

全天候Ultra西裝2.0挑戰「地表最強西裝」，以台灣專利環保咖啡紗製作： S.Café®咖啡紗能快速吸附異味，相較於純棉，提供三倍以上的異味控制效果，而最方便的是，整件可以丟入洗衣機，洗後日曬即可，材質抗皺免熨燙，無疑是忙碌上班族的一大福音。此外，獨家高科技特殊材質以及雷射多孔的透氣設計，讓肌膚與面料之間的微氣候層更加流通與透氣；讓水進不來，空氣出得去，讓你不會跟客戶開會時被聞到異味！

金牌特務（Kingsman）有過這麼一句話，「優雅，成就不凡（Manners maketh man）」，一個人若要成就不凡，不只要行為優雅，衣裝更要端正。全天候Ultra西裝2.0打破對傳統機能衣的刻板印象，外觀兼具前衛科學及設計美學，這次更推出經典款以及中山裝兩種款式，拉開衣服內裡的雙邊口袋更有巧思，採縱深設計方便攜帶皮夾、手機等小物，不再需要帶著厚重的包包出門，給人更俐落、幹練的感覺。此外，兩種款式皆有隱藏式磁吸扣，遇到下雨天只要將其扣上，三秒內就裝備完成，快速達到完美包覆、滴水不進的效果，不管是什麼天氣、場合，只要一套就能輕鬆應付。

▲▼ ultra全天候西裝 。（圖／品牌提供）

▲特殊防水防潑水，下雨天不再狼狽見客戶。

除了單穿就能時尚外，透過簡單穿搭就能變化出不同風格，例如要出門逛街，就以「Ultra中山款X白色素TX休閒布鞋」穿出運動休閒感；要出門談公事就用「UltraX白色襯衫X腕錶」，簡單俐落的造型十分凸顯俐落專業感；又或者要參加正式場合，這時候只要簡單繫上領帶搭配經典款，看起來就品味十足，2019要過去了，不妨趁著現在，趕緊買一件犒賞自己或是送給男友當聖誕禮物，讓全天候Ultra西裝2.0以「俐落有型」陪你迎接2020年。

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▼Ultra2.0只要透過簡單搭配，就能擁有各種不同造型。

▲▼ Ultra全天候西裝2.0圖片 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ultra全天候西裝2.0圖片 。（圖／品牌提供）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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