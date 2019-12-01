遠航飛機3月降落長灘島「滑出跑道」　遭民航局裁罰60萬

▲今年3月13日晚間，遠航飛長灘島飛機降落時滑出跑道，民航局裁罰60萬。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空今年3月13日，飛往菲律賓長灘島的航班降落後「滑出跑道」，所幸機上121名旅客皆平安。民航局調查後發現，遠航對機師降落特殊機場的訓練不足，裁罰遠航60萬元。

民航局每月都會公布航空公司違規事件裁處結果，其中，遠航3月13日執行 FE321桃園-長灘島航班時，滑行發生偏移跑道的情況。據民航局調查，正副駕駛落地進行迴轉時，都沒有注意到跑道狀況，造成滑出跑道，除正機師被開罰9萬、副機師被開罰6萬，針對機師降落特殊機場訓練不足狀況，也依《民用航空法》開罰遠航60萬。

請繼續往下閱讀...

▲遠航遭開罰後回應，會強化特殊機場各項航務、機務及風險評估，並列入年度複訓加強訓練課目及考驗要項。（圖／遠航提供）

遠航表示，公司對主管機關裁罰予以尊重，另對於未來開航特殊機場除強化各項航務、機務及風險評估外，已列入年度複訓加強訓練課目及考驗要項。

今年第3季航空公司裁處部分，還有中華航空2件、長榮航空3件、華信航空3件、台灣虎航1件、飛特立航空1件，有為確實填寫維護紀錄單、客艙組員值勤時酒測超標等不同違規原因。