遠航客機發動機故障⋯運安會調查出爐！原是「渦輪葉片斷裂」惹的禍

▲遠航去年一架客機降落前發動機故障。（示意圖／遠東航空提供）

記者李宜秦／台北報導

去年7月2日遠東航空一架MD-82型客機，預定由澎湖飛至松山機場，於五邊進場階段時左發動機失效，飛航組員宣布「「pan-pan（急迫情況）」，最後安全降落，全員平安。運安會今日發布調查報告指出，事故機「渦輪葉片」斷裂，但當時仍未達檢查時間，為此，葉片原廠公司Pratt & Whitney縮短檢核時序，民航局、遠航也將刻正辦理。

去年7月2日，遠東航空公司一架MD-82型客機，國籍標誌及登記號碼B-28035，航班編號FE8026，由澎湖機場起飛，目的地為松山機場，機上載有正駕駛員、副駕駛員各1員，客艙組員4員及乘客165員，共計171員。

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該機於五邊進場階段，距松山機場28跑道頭9.6浬處左發動機失效，飛航組員因而宣告：「pan-pan（急迫情況）」。該機安全降落松山機場，人員平安。

▲遠東航空董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

運安會調查發現，事故機左發動機第4級低壓渦輪其中 1片轉子葉片完成適航指令CAA-2011-03-013檢查後，於未達下次屆期檢測時間即因高周疲勞而斷裂，葉片斷裂時亦未達該適航指令設定之初始檢查時距。

葉片斷裂造成5組第4級定子葉片脫落及其餘57片第4級低壓渦輪轉子葉片斷裂，脫落及斷裂葉片擊穿渦輪扇旁通機匣及發動機外罩，造成左發動機非包容性失效。

事故發動機低壓渦輪模組過去3次葉冠槽磨損檢查，遠東航空維修人員曾有2次於發動機未裝機狀態下執行檢查，不符合適航指令CAA-2011-03-013要求在發動機裝機狀態下執行檢查。

運安會主任調查官李延年解釋，事故發動機的葉片在還未到檢查時序時就斷裂，原廠公司Pratt & Whitney在事故後一週即派員來台了解，為解決此狀況，Pratt & Whitney縮短檢核時序，將檢查次數調整得更密集，並也在今年第三季更新服務通告，民航局、遠航也都會依照原廠通報，修正作業方式。