知名女網國手「北醫0風險手術」害半身不遂　院方討300萬費用：撤告打對折

▲曾是網球國手的謝女士赴北醫開刀，卻導致下肢癱瘓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

就在北醫董事會與校友會的衝突白熱化之際，本刊最近又接獲北醫附設醫院手術意外的投訴。前女網國手謝女士的兒子董醫師指控：「媽媽2年多前在北醫接受號稱『零風險的內視鏡微創手術』，結果卻癱瘓了，至今還得持續復健。手術造成不可逆的傷害，讓我們家屬心力交瘁！」

本刊調查，謝女士曾經代表我國參加1998年在美國舉行的第4屆世界壯年運動會網球項目，還曾與前總統李登輝合照；2010年還獲得全國壯年網球排名錦標賽女子組70歲以上級單打冠軍，身體可說是老當益壯。

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董醫師告訴本刊，2017年母親因右腿疼痛前往其他醫院看診，醫師診斷後認為母親有「脊髓腔狹窄」症狀，因年事已高，建議以吃藥和復健方式進行改善。後來母親經友人介紹，前往北醫骨科找黃姓醫師看診，對方表示進行內視鏡微創手術，可以根治病痛。

黃醫師告訴謝女士，此種手術傷口小於1公分，出血量也只有10毫升，手術完當天就可下床，住院1、2天即可出院，北醫醫學大樓中央走廊也有宣傳該手術的海報，還標明「零風險」「零感染率」等字樣，為此謝女士便同意接受手術治療。

不料當年12月4日開刀時，謝女士的脊髓膜竟被劃破，當下醫院雖二度做了緊急處置手術，卻沒找神經外科醫師會診，導致謝女士腿部失去知覺，從此生活無法自理，還需坐輪椅、包尿布，讓家人難以接受。

事後北醫雖然安排謝女士進行復健，但因謝的住家離醫院來回近40公里，家屬於是要求北醫讓謝住院，但沒多久北醫竟要求謝出院，還開出1張三百多萬元的帳單要家屬支付，家屬不滿，因此控告醫師業務過失重傷害罪。

對此，北醫態度強硬，表示若謝女士撤告，可將醫療費用打對折，否則就等北醫官司敗訴定讞才會賠償相關支出；但若家屬敗訴，仍需全額負擔醫療費用。

謝女士的兒子董醫師無法接受，除了繼續打官司，也向台北市衛生局檢舉北醫涉及醫療廣告不實。不過，衛生局表示，北醫張貼的手術宣傳海報並非廣告，只能針對有爭議的「零風險」「零感染率」等標語，做出適當的「行政指導」，這一點也令董醫師忿忿不平。

對於董醫師的指控，北醫院方表示，醫師於手術前已多次向病人及家屬針對手術方式、可能的風險與後遺症詳細說明，並經其同意後才執行手術，對病患的狀況深感遺憾，也盡力協助病患後續的住院、復健等事宜，由於全案已進入司法程序，是否為醫療疏失尚待法院判決，醫院會全力配合調查，並尊重審理結果。

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