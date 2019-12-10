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彩券中了4334萬！他慘被告知「抱歉傳錯人了」　結局超展開

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▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲彩券中4334萬元，他本以為邁向人生勝利組，沒想到...（示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

西安39歲姚姓男子今年7月透過微信小額轉帳20元人民幣，請認識的彩券行老闆代買2張10元彩券。開獎當晚，姚男發現自己中了1001萬元（約新台幣4334萬元），興奮地去找老闆拿彩券，沒想到對方竟告訴他「抱歉，那不是你的彩券，我發錯照片給你了」，讓他瞬間崩潰，當場癱坐在地。

根據《牙視頻》報導，，姚男請老闆代購彩券，1分鐘後就收到兩張10元彩券照片，後來開獎，他發現自己中了2注，1注人民幣1萬元，1注1000萬元，總計可領1001萬元，當晚就趕去彩券行，他心想「一輩子打工我也掙不了這麼多錢，等到一拿到彩券，就要帶回家裡藏好」。

▲▼彩券行老闆代購！他一看「中了4334萬」　慘被告知：抱歉傳錯人了。（圖／翻攝自牙視頻）

▲姚男發現中獎，當晚就到彩券行取票。（圖／翻攝自牙視頻）

姚男匆匆趕到彩券行，沒想到竟老闆告訴他「那不是你的票，我給你發錯照片了…」，他一時之間晴天霹靂，不禁癱坐在地上。老闆說，這張中獎彩券屬於另一個人，那個人不僅先中了1800萬元（約新台幣7794萬元），又中了這張1001萬元。

隔天，姚男在當地體彩中心工作人員的調解下，接受了彩券行老闆的15萬元精神賠償（約新台幣65萬元），決定不報警把事鬧大，「老闆說他真的給我發錯了，他真的沒錢也可憐，願意給我拿出15萬元做精神損失，當時我就接受了…」

▲▼彩券行老闆代購！他一看「中了4334萬」　慘被告知：抱歉傳錯人了。（圖／翻攝自牙視頻）

▲事後，姚男看到相關報導，愈看愈不對勁。（圖／翻攝自牙視頻）

不過，事情還沒結束，事後媒體報導相關派彩結果，明確提到1800萬大獎和1001萬大獎是同一間彩券行開出，但是大獎得主明確表示自己只中了1800萬元，沒中1001萬元，姚男一看傻了，仔細想了想才恍然大悟，「人家頭獎得主說得明明白白，我猜想老闆肯定騙了我！」

事後，姚男和代理律師申請法院調查令，結果發現兌換1001萬大獎的人和1800萬大獎得主完全就是兩個人。不過，彩券行老闆喊冤，「我開彩票站的，店裡有監視器，那地方本來就小，那天又忙，就拍了照片給他，他事後找我要錢，我主動賠了15萬，我跟我老婆信用卡刷了7萬，又給他打了8萬借據，結果他拿了我的錢，現在卻反過來告我！」

▲▼彩券行老闆代購！他一看「中了4334萬」　慘被告知：抱歉傳錯人了。（圖／翻攝自牙視頻）

▲姚男一時心軟，想說已經得到精神賠償，便不報警。（圖／翻攝自牙視頻）

彩券行老闆強調，他多次告知姚男可以看店內監視器，也可以報警，但對方當時說不報警，現在才來鬧大，是不是有什麼目的？「這麼大的事情，都過去幾個月了，如果你認為都是我的問題，我早就躲起來了，我為什麼不躲？我希望盡快開庭，看法院怎麼判，而不是他一個人說了算！」

目前鄠邑區人民法院已受理此案，擇日開庭。

▲▼彩券行老闆代購！他一看「中了4334萬」　慘被告知：抱歉傳錯人了。（圖／翻攝自牙視頻）

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