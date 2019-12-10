走出畫室！　水墨大師戴武光進入校園與學子藝術對話

▲水墨大師戴武光老師，進入校園現場揮毫。（圖／創價提供）

記者楊淑媛／桃園報導

讓，藝術生活化！台灣創價學會推動的行動美術館，9日開抵桃園東興國中將「墨塘天光—戴武光水墨典藏展」帶進校園，除介紹戴武光老師的藝術創作給學校師生，並特別邀請創作者戴武光老師親臨現場揮毫，與學生進行近距離的藝術對話，學校七年級學生約900人參與，場面熱絡。

▲水墨大師戴武光老師，進入校園與學子藝術對話。（圖／創價提供）

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戴武光老師跟學生分享指出，藝術是人生最重的課程，沒有藝術，人生是黑白的。「美」存在我們的生活之中，我們每天都在從事藝術工作，例如：當你們想要出去的時候，想要穿什麼衣服，配什麼褲子，會想到顏色、想到形狀，當你想到顏色、想到形狀的時候，就是從事藝術工作。

追求美是每個人生活上很重要的一環。戴老師並於現場揮毫「字」與「畫」間，講述東方藝術重視線條。戴老師並以前一日所繪的一幅畫為範例，教導學生創作的技巧，說明基礎與創作的區別，而現場用墨色以大楷揮毫，這是創作，從基礎到創作，沒有基礎，就無法創作。



東興國中校長周素娥過去曾向戴老師學習過水墨，亦於龍潭任教時與創價接觸過「希望的種子展」，肯定創價學會致力推廣文化、和平重任。

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