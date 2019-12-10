　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「膠帶黏香蕉」爆紅！　高市警局跟風貼紅單：罰款金額由你決定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高市府警察局新創意，紅單藝術很燒錢 。（圖／翻攝高雄市政府警察局）

▲高市府警察局新創意，跟上最新時事。（圖／翻攝高雄市政府警察局）

記者洪靖宜／高雄報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品《喜劇演員》（Comedian），只是把一根香蕉被用封箱膠帶貼在牆上，售價竟高達12萬美元（約365萬新台幣），這超奇葩藝術品，引起全球熱議；而高雄市警察局也跟上這股熱潮，用黑色封箱膠帶黏上「紅單」，並搞笑寫下「它的價值從新台幣600到18萬不等，它的價值由購買者購買的方式決定」、「你想買？？我們還真的不想賣」

▲▼ 「貝浩登畫廊」宣布撤除《喜劇演員》。（圖／取自cattelanbanana IG）

▲《喜劇演員》。（圖／取自cattelanbanana IG）

名為「喜劇演員」（Comedian）的藝術品，只簡單用普通香蕉，再用封箱膠帶黏到牆壁上，就完成創作，甚至有收藏家願意掏出12萬美元（折合約台幣365.7萬元）購入。不論是作品本身甚至是價格都引發熱烈討論。就是因為話題性實在太高，高雄市政府警察局腦筋動得快，也跟上這股潮流，用黑色封箱膠帶，黏上一張「紅單」貼在牆壁上。

內容還搞笑寫下「你看過這個Magic的裝置藝術嗎？它的價值從新台幣600到18萬不等，它的價值由購買者購買的方式決定，創作者文字的呈現方式，有的如行雲流水、有些龍飛鳳舞、有些像畢卡索，48 53 35都是這項藝術品常見的數字呈現，上頭的變幻萬千，呈現繁體中文的博大精深，張張不同、絕不重複，我們的藝術品有編號、有期限，有時候還附上照片」

幽默的還不只如此，內容提及「你想買??我們還真的不想賣，希望大家都能遵守交通規則，讓這項藝術品滯銷，也希望大家把錢拿來支持台灣香蕉，勝過拿自己的生命安全來換一張紅單。」

這超有創意的「紅單藝術」PO出後也引起網友熱烈回應，有人稱讚「跟的上時尚藝術，讚」、「太跟實事了，一定要給小編一個讚」、「我決定從現在開始要把我姊的每一張罰單都這樣裱框起來」、「越來越幽默了哦警察杯杯」。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
陳子玄4年婚變原因曝光！鬆口「有了他」一切都變了
48根木材從天降！高雄工廠女員工遭重壓「臟器外露慘死」
陳建隆曬「她的背影」情斷4年妻陳子玄！19字苦嘆
即／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

台3線南下116K處車禍！男疑車速過快自撞山壁...「卡水溝」送醫搶救亡

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

快訊／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷...家屬火場外焦急等待

國道驚見「黑衣跪拜姊」！路中央雙手合十膜拜車...駕駛傻眼忙閃避

快訊／國防部軍營旁車禍！計程車直衝衛哨「反光鏡整根斷」...駕駛命危搶救中

快訊／高雄男持菜刀砍鄰居　把刀放下！警溫情喊話30分無效驚險壓制

48根木材從天降！　高雄工廠女員工遭重壓臟器外露慘死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

台3線南下116K處車禍！男疑車速過快自撞山壁...「卡水溝」送醫搶救亡

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

快訊／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷...家屬火場外焦急等待

國道驚見「黑衣跪拜姊」！路中央雙手合十膜拜車...駕駛傻眼忙閃避

快訊／國防部軍營旁車禍！計程車直衝衛哨「反光鏡整根斷」...駕駛命危搶救中

快訊／高雄男持菜刀砍鄰居　把刀放下！警溫情喊話30分無效驚險壓制

48根木材從天降！　高雄工廠女員工遭重壓臟器外露慘死

回頭看「過去很幸福」　王星皓2019創多項紀錄：有驚喜有遺憾

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

藍營要「蘇貞昌踹共」　Kolas：不歡迎把行政院當成選舉造勢場

美國最高法院拒審肯州墮胎法案　共和黨：支持生命運動的大勝利

黃金佛手橋、穿傳統奧黛遊古城　第一次遊越南必訪4大經典景點

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

陳子玄4年婚變原因曝光！　鬆口「有了兒子一切都變了」

走出畫室！　水墨大師戴武光進入校園與學子藝術對話

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

25歲無業男被碎嘴！持刀「魔性詭笑」亂砍　妹死前淒厲慘叫：對不起

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

耕莘暗黑傳統？逼學弟抽籤幫尻尻

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

國一北上火燒車　回堵17公里

即／北市公車右轉撞行人！女慘被捲入車底　送醫搶救

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

按摩妹曝會館潛規則！見男客一度軟腳諷：沒感覺

更多熱門

相關新聞

吃掉「365萬香蕉」！他堅稱不後悔

吃掉「365萬香蕉」！他堅稱不後悔

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品《喜劇演員》（Comedian），把一根香蕉用封箱膠帶貼在牆上，在美國邁阿密展時接連以高價賣出3套，引起熱烈討論。沒想到12萬美元（約新台幣365萬元）的那套，7日竟遭達圖納（David Datuna）當場吃掉，他於事後卻堅稱自己這麼做「絕對不後悔」。

人夫用氣炸鍋「饋咖暖腳」　她開鍋秒暈

人夫用氣炸鍋「饋咖暖腳」　她開鍋秒暈

熊出沒？　彰化香蕉園慘遭撕扯攔腰斬

熊出沒？　彰化香蕉園慘遭撕扯攔腰斬

「膠帶黏香蕉」太夯...展場撤展

「膠帶黏香蕉」太夯...展場撤展

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

關鍵字：

高市警察局香蕉藝術品紅單

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面