「膠帶黏香蕉」爆紅！　高市警局跟風貼紅單：罰款金額由你決定

▲高市府警察局新創意，跟上最新時事。（圖／翻攝高雄市政府警察局）

記者洪靖宜／高雄報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品《喜劇演員》（Comedian），只是把一根香蕉被用封箱膠帶貼在牆上，售價竟高達12萬美元（約365萬新台幣），這超奇葩藝術品，引起全球熱議；而高雄市警察局也跟上這股熱潮，用黑色封箱膠帶黏上「紅單」，並搞笑寫下「它的價值從新台幣600到18萬不等，它的價值由購買者購買的方式決定」、「你想買？？我們還真的不想賣」

▲《喜劇演員》。（圖／取自cattelanbanana IG）

名為「喜劇演員」（Comedian）的藝術品，只簡單用普通香蕉，再用封箱膠帶黏到牆壁上，就完成創作，甚至有收藏家願意掏出12萬美元（折合約台幣365.7萬元）購入。不論是作品本身甚至是價格都引發熱烈討論。就是因為話題性實在太高，高雄市政府警察局腦筋動得快，也跟上這股潮流，用黑色封箱膠帶，黏上一張「紅單」貼在牆壁上。

內容還搞笑寫下「你看過這個Magic的裝置藝術嗎？它的價值從新台幣600到18萬不等，它的價值由購買者購買的方式決定，創作者文字的呈現方式，有的如行雲流水、有些龍飛鳳舞、有些像畢卡索，48 53 35都是這項藝術品常見的數字呈現，上頭的變幻萬千，呈現繁體中文的博大精深，張張不同、絕不重複，我們的藝術品有編號、有期限，有時候還附上照片」

幽默的還不只如此，內容提及「你想買??我們還真的不想賣，希望大家都能遵守交通規則，讓這項藝術品滯銷，也希望大家把錢拿來支持台灣香蕉，勝過拿自己的生命安全來換一張紅單。」

這超有創意的「紅單藝術」PO出後也引起網友熱烈回應，有人稱讚「跟的上時尚藝術，讚」、「太跟實事了，一定要給小編一個讚」、「我決定從現在開始要把我姊的每一張罰單都這樣裱框起來」、「越來越幽默了哦警察杯杯」。

「時間對我們來說完全沒用！」