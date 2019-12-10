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就職將滿周年感想　盧秀燕：永遠不夠滿意、努力做得更好

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▲盧秀燕自評就職將滿周年表現，「永遠不夠滿意」。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕自評就職將滿周年，「永遠不夠滿意」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕25日將就職滿周年，民進黨籍議員林祈烽10日質詢1年來的施政成績，盧秀燕表示，許多競選政見都比預期提早實施，例如原本規劃明年恢復老人健保補助，提前今年實施，台中今年1至11月PM2.5、空品不良天數也創下歷年新低等，各項政策都持續調整得更好，「永遠不夠滿意，永遠要做得更好」。

台中市議會正進行市政總質詢，市議員林祈烽質詢盧市府團隊上任將滿周年，盧市長如何看待自己的施政成績。

盧秀燕表示，這1年來有很多自己的競選政見都比預期提早實施，例如空汙持續改善中，台中今年1至11月PM2.5均值17.8微克，較去年同期降低1.2微克，空品不良天數較去年同期減少13天，雙雙創下歷年新低，不過，盧也坦承，減煤成效雖然改善4成，但還有6成有待努力，此外，境外移入的污染是最大問題，因為這不是地方政府可以決定的。

在社會福利方面，盧也說，市府0至6歲的「升級再加值」托育政策，讓托育補助更加完善，原本規劃明年恢復的老人健保補助，市府也透過追加預算，並在議會支持下，提早至今年7月實施，讓民眾有感。

盧秀燕最後強調，各項政策都要持續調整到更好，她對市政永遠不夠滿意，好還要做得更好。

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