　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不畏清晨低溫　盧秀燕為「護牙馬拉松」鳴槍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲盧秀燕清晨不畏低溫，為護牙馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕不畏清晨低溫，為護牙馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中華民國牙醫師公會全國聯合會配合各地區牙醫師公會8日舉辦「2019愛，從齒開始護牙馬拉松」，今年首次移師台中市舉行，吸引1千2百多人參加，市長盧秀燕不畏低溫，清晨5點半到場為選手加油並且鳴槍，不但叮嚀跑者運動前做好保暖，更要重視口腔健康。

▲盧秀燕清晨不畏低溫，為護牙馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供）

護牙馬拉松從市府開跑，路線分為全程馬拉松42K、半程馬拉松21K、勇腳挑戰組9K、輕鬆休閒組3K，沿途經過許多知名景點，包含楓香大道、彩虹眷村、台中國家歌劇院，雖然寒流來襲，不少民眾仍攜家帶眷全家出動，不畏低溫往前衝。

▲盧秀燕清晨不畏低溫，為護牙馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供）

▲上千名跑者不畏寒冷參加馬拉松。

盧秀燕表示，從齒開始護牙馬拉松邁入第7屆，首次到台中舉辦，她以地主身分歡迎大家，希望所有賽程順利，尤其寒流來襲，她也叮嚀民眾務必做好暖身，健康最為重要，她也感謝全國牙醫師公會、台中市牙醫師公會舉辦馬拉松，培養民眾運動習慣。

運動局表示，市府積極打造台中為酷運動城市，明年將持續推廣大型活動賽事，如F1紅牛賽車等；此外也持續興建各個運動場館，並以11座運動中心、運動公園及12座風雨球場為目標邁進。

護牙馬拉松清晨5點半報到，除盧秀燕外、運動局長李昱叡、新聞局長黃國瑋、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源、刷樂國際股份有限公司董事長陳永記等人共同鳴槍起跑，為跑者加油打氣。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
吳怡霈爆分手男友！2年前答應求婚後「突宣布婚禮無限延期」最後
台灣歷史第一人！「小蝶王」王冠閎美國公開賽200蝶奪銀
日本吃拉麵「禁筷子平放碗上」！當地人曝不吉利象徵：常看台灣人
強烈大陸冷氣團發威！11縣市晚起再探10°C　不排除比今晨更
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃捷樂齡一起GO！　第二波「桃園酒廠」品酒趣行程登場

追愛如選戰　中壢美滿服務中心：要展現誠意與優勢才能取勝

不畏清晨低溫　盧秀燕為「護牙馬拉松」鳴槍

力爭埤塘養殖合法化！　桃園養殖漁民邀立委參選人簽承諾書

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

全台首創無人機夜光競賽　64名世界頂尖飛手桃園競技

蔡英文、王定宇東區聯合競選總部成立　蔡英文力薦王定宇

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友「放開那男人」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

桃捷樂齡一起GO！　第二波「桃園酒廠」品酒趣行程登場

追愛如選戰　中壢美滿服務中心：要展現誠意與優勢才能取勝

不畏清晨低溫　盧秀燕為「護牙馬拉松」鳴槍

力爭埤塘養殖合法化！　桃園養殖漁民邀立委參選人簽承諾書

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶成熱門排隊攤位

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立　綠營力挺台南最關鍵一席！

全台首創無人機夜光競賽　64名世界頂尖飛手桃園競技

蔡英文、王定宇東區聯合競選總部成立　蔡英文力薦王定宇

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹　陳亭妃：破15000人到場相挺

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友「放開那男人」

「撐一口氣！」小貓誤闖工地遭灌入水泥　眾人協力救出急送醫

浮誇系鬼爪肋排！彰化人氣韓式料理　部隊鍋鋪滿整隻雪蟹

痛罵民主黨濫權！白宮拒出席彈劾聽證　共和黨要求傳喚證人反擊

川普狂給「私人號碼」給各國元首　電話慘被各國監聽…推特反擊：早就沒用！

缺血吃葡萄＝沒效！專家激推「超補鐵食物」...月經後必吃

買煎餅米酒「花2千」被坑慘！　在地人解密「南韓價目表玄機」：觀光客很容易受騙

真狗版泰迪熊！雪地萌抖圓圓耳朵　網全噴愛心：看100遍也不膩

終止連4漲！明日起汽柴油調降2角　加油可再等等

士林夜市爆衝突！他遭棍棒痛毆...監視器畫面曝「5煞匆匆離去」

來台港人激增！投資換居留門檻低　他高雄開咖啡廳：低租金很重要

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

桃園養殖漁民　邀立委參選人簽承諾

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立

老嫗滿口日語　枋警肢體語言協助返家

接韓競選總部主委？王惠美不鬆口

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶送暖

無人機夜光競賽　64高手聚桃園

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友

蔡英文力薦王定宇

追雪車潮塞爆　合歡警起大早疏通

新北「小綠人轉大人」穩重不跑了

3男到台東海邊衝浪　上岸竟少1人　

更多熱門

相關新聞

盧秀燕站台懇請支持顏寬恒抗空污

盧秀燕站台懇請支持顏寬恒抗空污

台中市立委參選人顏寬恒烏日競選總部7日成立，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長盧秀燕等人都出席力挺，盧說，顏寬恒是台中子弟，不是選舉才空降，市政府對抗空污成效稍見成效，顏也有功勞，因此她拜託鄉親繼續支持不可多得的好人才連任，中央地方才能齊心守護台中空氣。

被指汙蔑中火　盧秀燕：違法就該開罰

被指汙蔑中火　盧秀燕：違法就該開罰

全國最優惠公車政策　台中明年上路

全國最優惠公車政策　台中明年上路

臺中「耶誕夢想世界」3日試點燈

臺中「耶誕夢想世界」3日試點燈

韓國瑜台中競總13日成立　盧秀燕任主委

韓國瑜台中競總13日成立　盧秀燕任主委

關鍵字：

盧秀燕護牙馬拉松

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

Hold住姐崩潰曝近況照！

米砂沉寂1個月IG發文反擊！阿乃透露3人秘密給媒體

快訊／陳小春宣布應采兒懷第二胎

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

張書豪首回應「PO歐陽妮妮性感影片」原因：懂的人就會懂

吳怡霈尾牙禮服「上中下全開」！

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面