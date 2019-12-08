不畏清晨低溫　盧秀燕為「護牙馬拉松」鳴槍

▲盧秀燕不畏清晨低溫，為護牙馬拉松鳴槍。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中華民國牙醫師公會全國聯合會配合各地區牙醫師公會8日舉辦「2019愛，從齒開始護牙馬拉松」，今年首次移師台中市舉行，吸引1千2百多人參加，市長盧秀燕不畏低溫，清晨5點半到場為選手加油並且鳴槍，不但叮嚀跑者運動前做好保暖，更要重視口腔健康。

護牙馬拉松從市府開跑，路線分為全程馬拉松42K、半程馬拉松21K、勇腳挑戰組9K、輕鬆休閒組3K，沿途經過許多知名景點，包含楓香大道、彩虹眷村、台中國家歌劇院，雖然寒流來襲，不少民眾仍攜家帶眷全家出動，不畏低溫往前衝。

▲上千名跑者不畏寒冷參加馬拉松。

盧秀燕表示，從齒開始護牙馬拉松邁入第7屆，首次到台中舉辦，她以地主身分歡迎大家，希望所有賽程順利，尤其寒流來襲，她也叮嚀民眾務必做好暖身，健康最為重要，她也感謝全國牙醫師公會、台中市牙醫師公會舉辦馬拉松，培養民眾運動習慣。

運動局表示，市府積極打造台中為酷運動城市，明年將持續推廣大型活動賽事，如F1紅牛賽車等；此外也持續興建各個運動場館，並以11座運動中心、運動公園及12座風雨球場為目標邁進。

護牙馬拉松清晨5點半報到，除盧秀燕外、運動局長李昱叡、新聞局長黃國瑋、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源、刷樂國際股份有限公司董事長陳永記等人共同鳴槍起跑，為跑者加油打氣。

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