【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

為何我國禁止大陸製船舶來台進行水下工作及探測？依據能源局的政策，主要是擔心大陸製船隻可能會在船隻裝設水文探測等相關設備，藉機掌握台灣海域地質、地形及水流方向，以便進行戰略規劃，也因此，只要是大陸製的船隻來台灣海域工作，都必須依「兩岸交流安全跨部會協調審查機制運作流程」，向目的事業主管機關申請辦理國安審查。

一位不願具名的廠商指出，台電在彰化外海架設離岸風電示範風場，去年由比利時商楊德諾與日立，以新台幣249億得標，但包商卻引進一艘大陸製造、盧森堡籍的6隻支撐腳自升式平台船Taillevent，因平台船「身分」特殊，且能源局早規定不得引進大陸船隻，但台電為了工期順利進行，竟轉向國營會求助，而國營會竟還協助台電，透過「進口船隻國安審查通過」方法解套，預計明年6月前讓大陸製船隻來台。

▲2018年5月，承包台灣許多海洋工程的比利時商楊德諾集團，與海洋風電（Formosa 1）簽定合約。（圖／翻攝自上緯公司官網）

此外，目前國防部與國安局負責的國安審查，多以書面進行，在沒登船檢查的狀況下，是否能落實把關，恐怕也是漏洞之一。從事海事工程的業者笑稱，「如果大陸真的有心以此滲透，那很快就會看到對岸軍艦在我國海域隨意航行。」

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▲文展權表示，水文資料都被各國列為機密等級，美國、日本、甚至連印尼等國，都嚴格禁止非自己國籍船隻進行探勘或水下工作。（圖／宋岱融攝）

高雄海事工程商業同業公會理事長文展權表示，水文資料對每一個國家來說都相當重要，列為機密等級，像是美國、日本、甚至連印尼等國，都嚴格禁止非自己國籍船隻進行探勘或是水下工作，目的就是防止國內附近海域的地形、土質，水流等資訊外洩，一旦外洩等同門戶大開，甚至有戰略機密的疑慮。

▲外商憂心，若開放大陸製船舶來台從事水下作業，水文資料將有外洩疑慮。圖為軍方「漢光演習」在新北市淡水河畔，進行反滲透操演。（軍聞社提供）

台電專業總工程師兼發言人徐造華表示，當初包商將工作船向台電提出申請，由台電向主管機關國營會申請送國安審查時，能源局也有與會，基於包商所提出專業考量，因應彰化外海砂質地形，六腳工作船會比較安全，經過委員會通盤考量，才以特案通過。徐造華強調，該艘工作船的精密設備都非大陸製，只有船身鋼板來自大陸，應不至於構成國安威脅。

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