　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

台電要在彰化外海架設離岸風電示範風場，包商卻引進1艘大陸製造、盧森堡籍的平台船，恐引爆國安危機。（圖為同型船）

台電為如期在明年完成彰化外海的示範風場，不顧國安危機，默許包商引進大陸製盧森堡籍的六腳安裝船，為了掩護包商，竟透過經濟部國營事業委員會（國營會）申請國安審查，引發其他外商不滿反彈，業者擔心此例一開，未來其他開發商可能會循類似管道「繞道」使用大陸船，如此一來，我國的海域水文資料恐將外洩。

12月4日，雲林縣口湖鄉8大養殖區漁民召開記者會，因為養殖業者擔心，離岸風電興建工程可能造成海水泥沙混濁，影響海水品質，要求風電公司作好配套措施，以免影響到養殖業者生計。

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地
▲養殖業者召開記者會表示，擔心離岸風電工程可能造成海水泥沙混濁，希望能夠做好配套措施。（圖／報系資料庫）

由於政府開出「2025年綠電比例達20%」的支票，積極推動能源轉型政策，離岸風電成為這幾年重要推動目標，而台灣首座離岸風場「海洋風電」（Formosa 1）也已於今年11月12日啟動，是風電邁入商業規模的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

依照經濟部能源局的規劃，預計在台灣海域打造約6、7百座離岸風機，為了落實國家政策，經濟部要求風電產業不管是建造、材料，甚至連專業人員都需建立在地化、本土化系統，連施作的工作平台船，都要求不能為大陸製，其中也有國安考量。

總統蔡英文10月12日出席海洋離岸風場啟動典禮，強調台灣綠能產業將邁向國際化。（圖／報系資料庫）
▲總統蔡英文10月12日出席海洋離岸風場啟動典禮，強調台灣綠能產業將邁向國際化。（圖／報系資料庫）

但本刊接獲投訴，位在彰化外海的示範風場，台電協助承包商引進的「風機安裝船」，竟然是大陸製造，引發外商及本土廠商強烈反彈，更暗藏我國海域水文資料外洩的國安危機。

業者擔心，此例一開，等於是另類開放大陸船隻進口台灣，中資也可能在海外第三地成立轉投資公司承攬台灣風場業務，循此模式將大陸船隻引進台灣，如此以來，本土廠商將失去優勢。

大陸船隻來台一向是敏感話題。2015年曾有大陸平台工作船通過國安審查，來台參與離岸風電海上氣象塔設置工作，當時就引發爭議。今年初另有業者引進一艘新加坡籍的探勘工作船，也被發現是大陸製造、且未經國安審查，更不符合國產化要求，台電如今竟為了完成示範風場竟罔顧國安疑慮，政府相關部門應立即清查，才能確保國家安全。

台電專業總工程師兼發言人徐造華表示，當初包商將工作船向台電提出申請，由台電向主管機關國營會申請送國安審查時，能源局也有與會，基於包商所提出專業考量，因應彰化外海砂質地形，六腳工作船會比較安全，經過委員會通盤考量，才以特案通過。徐造華強調，該艘工作船的精密設備都非大陸製，只有船身鋼板來自大陸，應不至於構成國安威脅。

更多 CTWANT 報導

開心幫錄影！下秒1歲女兒「墜空橋大洞」慘死　媽目睹崩潰
林書豪怒了！全隊默哀他竟想亂入自拍　網友再揭荒唐事蹟

ET快訊
正式啟航了！交通部今早核准星宇航空營運
史上最扯丟包！38年前遭跑船爸關冰庫　他躲西班牙小島想回台父
獨眼女師神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇別人」網讚：升級版奶茶妹
北市福德街公車右轉撞行人！女慘被捲入車底..血流滿地送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

扛10盒薯條放對向置物櫃！2男女下機順手「誤拿」　她曝關鍵狂吼：根本小偷

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

扛10盒薯條放對向置物櫃！2男女下機順手「誤拿」　她曝關鍵狂吼：根本小偷

秋冬補助溫泉小旅行走起　4間關子嶺大眾池免費泡、11間湯屋現折2百

紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰美景」下秒尖叫劃破寧靜！倖存者還原現場

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

汪汪被包成傷患犬！轉頭「尷尬臉」笑翻全家人　哥曝老媽怕冷藝術

降半旗哀悼！紐西蘭火山爆發5死8失蹤　政府啟動特別簽證

力推「女生滿18歲出門要帶保險套」！　電影製片：被性侵時可以用…3論點網氣炸罵爆

挖出「1700年前4顆鳥蛋」！3顆破裂狂飄惡臭　專家驚呆：了不起

混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

14天的婚假該去哪？親愛的，義大利度蜜月幫你們安排好了

美墨加協議又進展一步！墨西哥「有條件」接受美對鋼鐵要求

生活熱門新聞

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

4生肖本周「偏財運」大爆發

外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」超衝擊

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」

彩券行妹事業線超深　嗲聲讓網暴動了

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

富少賭輸5千萬　他賠掉7間房當外送員

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

高雄工地訂10個便當又退掉　小蜜蜂倒貼600元淚PO網

更多熱門

相關新聞

生殖器長頭上！「鬼鯊」真面目曝光

生殖器長頭上！「鬼鯊」真面目曝光

日前美國加州蒙特利灣水族館（Monterey Bay Aquarium），在北半球深海中發現一種超古老的物種，擁有3億年的歷史，比恐龍出現在地球上的時間還要更早，通常出沒於南半球的紐、澳附近，生活在伸手不見五指的海底，不過讓科學家感到神奇的是，這種生物的生殖器居然長在頭部上，且還能伸縮自如。

1人1萬元！旺宏豪撒4000萬送員工

1人1萬元！旺宏豪撒4000萬送員工

4生肖本周「偏財運」大爆發

4生肖本周「偏財運」大爆發

芬蘭最年輕總理出爐：曬彩虹照挺同志母

芬蘭最年輕總理出爐：曬彩虹照挺同志母

網紅「直播吃屎」死人墓碑上刻名字

網紅「直播吃屎」死人墓碑上刻名字

關鍵字：

周刊王風機安裝船

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面