金管會砍殺儲蓄險「保障型商品時代來臨」！壽險業務員流失　估明年保經代菁英增1倍

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

面對金管會新政策與規範，2020年起「保障型商品時代」即將來臨，宏泰人壽2日宣布，明年與旗下簽約保經代公司，一起達到2020年的保障型商品15億元的目標，同時認為2020年保經代業務員會比去年多出1倍。

金管會祭出政策，2020年起調降新台幣、美元、澳幣、歐元、人民幣等5大幣別保單的「新契約責任準備金利率」，屆時儲蓄險保費將全面上漲。同時金管會規範人壽保險商品（含儲蓄險）必需要有一定的保障，即「死亡給付對保單價值準備金」不得低於若干比率年齡由低而高依序為190%至100%；市場預期，此兩大政策並行，將導致儲蓄型商品的銷量下滑，促使「保障型商品時代」來臨。

宏泰人壽經代業務部協理郭永昇表示，透過保險經紀人、保險代理人通路購買保險是市場趨勢；比起2019年，預估明年再成長1倍，主因是近年來保險業的業務員為了應付客人多元化商品的需求，而不被單一壽險或產險公司侷限，因此業務人員大量從壽險公司流向保險經紀人或代理人公司。

郭永昇指出，2020年保經代業務員將比去年多出1倍，觀察他們過往的銷售動能，保守估計保費應該會成長1倍。對宏泰人壽而言，保經代通路是一個非常重要的通路，2019年宏泰人壽的「薰衣草醫療健康保險」等商品已經帶動保障型商品的業績，達到12億元；若再加上明年第2、3季上市更新形態的保障型商品，勢必可創造一波銷售量。

▲宏泰人壽。（圖／宏泰人壽提供）

宏泰人壽認為，以儲蓄險為主的銷售策略在2019年轉變為保障型商品，首先是合作對象的調整。2019年宏泰人壽經代業務部從長期配合的約90家經代中，精挑細選出前30家作為主力銷售強棒，宏泰人壽將定期與這30家經代共同舉辦講座等實體活動，主動邀請並接觸保戶與潛在保戶。

郭永昇說，經代業務員增加、保障型新商品上線再搭配共同舉辦的實體活動，宏泰人壽準備好了三箭齊發達到2020年保障型商品15億的目標。

積極推展「千萬俱樂部」，也是2020年宏泰人壽經代業務部的主要戰略之一。為獎勵保障型商品銷售成績出眾的保險業務員，宏泰人壽規劃「千萬銷售俱樂部」，以公司為單位，每達成一個千萬銷售業績，獎牌上就有一顆星星；每一年頒發一次獎牌，2019年已經有一家公司的獎牌上擁有16顆星星，也就是保障型商品銷售達1.6億元的銷售業績，宏泰人壽期待明年有更多的公司可以突破這個紀錄。

▲保單將提高保障成分，儲蓄險引爆絕版潮。（圖／路透社）

宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正表示，保險的本質是提供保障，保護更多人及更多家庭才是保險的本意與初衷。郭永昇也建議，合理壽險保障金額應為年收入的10倍，若以國人年平均所得約63萬元計算，每人的壽險平均保額應該要有600萬元，但2018年國人平均保額為56.8萬，遠遠落後所需的保額。

陳銘正希望透過2020年保障型商品目標的宣示，與所有宏泰人壽簽約的保經代公司一起達到2020年的保障型商品15億元的目標，鼓勵客戶們提高保障型商品的保額，為自己的家庭提供足夠的保障。