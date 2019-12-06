Garmin雙12限定折扣開跑　限時10天最低5折起

▲Garmin雙12限定折扣開跑。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／綜合報導

想入手智慧手錶卻遲遲不敢下手的消費者有福了！Garmin宣布，即日起至12月15日止，全通路跑步、自行車、高爾夫等指定智慧錶與配件最低5折起，快來選購一支智慧錶，為2020的自己設定全新目標，激發運動魂！

另外，Garmin的vivomove敲敲系列「獨一有二快閃店」2019倒數場將於台北新光A8、華山1914文創園區展開，現場購買獨享快閃限定優惠，系列腕錶最低 7,990 元起，再加贈「獨一有二。選物系保溫瓶」；此外，以美軍軍規標準打造的Instinct本我系列智慧潮錶，全新推出軍事戰術版，搭載亞洲限定色，展現硬派軍事風範。

針對年末送禮需求，Garmin特別推出雙12限定優惠，於12月6日至12月15日同步於全通路起跑，包含多款跑步、自行車、高爾夫領域運動休閒產品，其中Garmin官網電商獨家推出vivosmart HR 行動支付心率手環5折的獨家優惠，vivosmart HR擁有全天候的手腕式心率監測、全面的智慧提示功能與一卡通支付服務，透過手環可直接感應進行小額消費與搭乘大眾運輸工具，原價5,990元，活動獨家優惠2,990元。

另外，明星商品之一的Forerunner系列也祭出多項優惠，像是Forerunner 645 GPS運動跑錶原價12,990元，優惠價11,990元；Forerunner 645 Music GPS運動跑錶音樂版原價13,990元，優惠價12,990元。Forerunner 935全方位鐵人運動腕錶擁有多項進階跑步與複合式運動功能，讓錶主輕鬆掌握訓練狀況縱觀全局，強化自我、突破極限，原價16,990元，優惠價13,990元。

而專門針對熱愛打高爾夫球使用者所推出的Approach S60高爾夫GPS腕錶原價12,990元，優惠價11,490元；採用防刮耐磨的陶瓷錶圈與黑色皮革錶帶搭配的S60尊爵版，原價15,990元，優惠價14,490元。