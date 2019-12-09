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台東縣i-Tribe無線寬頻開通　原民杵臼啟動連線

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▲台東縣i-Tribe無線寬頻開通典禮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東縣i-Tribe無線寬頻開通典禮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府「108年度i-Tribe無線寬頻開通典禮」，9日在「台東縣原住民族文化創意產業聚落」舉辦，現場邀請縣內6處部落的文化健康站，分別是馬當、高坡、卡地布、大橋、阿西路愛、巴古崙及巴沙哇力至會場，增添熱鬧氣氛。縣長饒慶鈴逐一與包括卑南鄉達魯瑪克等5個新建置的部落連線，現場歡聲雷動，縣府也歡迎族人多多利用此一新科技。

饒慶齡表示：科技隨著時代而演進，臺東縣政府結合原住民族委員會，自104年起至107年4年內推動辦理「建構原住民族地區無線寬頻環境計畫」，在縣內78個原住民部落建置「愛部落 (i-Tribe)」網路系統，截至今年底前，將完成建置129個部落WiFi，達到部落涵蓋率70%，這項建置計畫不會停止，將繼續爭取在部落設置WiFi，期盼可以行銷部落觀光及促進經濟，也希望大家族人多利用建置的i-Tribe網路系統。

為展現i-Tribe零時差、無距離特性，開通典禮現場同步與縣內原住民部落：長濱鄉膽曼部落、延平鄉蘇儂頌部落、卑南鄉達魯瑪克部落、台東市射馬干部落及金峰鄉魯拉克斯部落，共5處實地連線，讓典禮現場與部落共同體驗i-Tribe無線寬頻技術的建置成果。

▼開通典禮現場縣長饒慶鈴同步與縣內原住民部落共5處實地連線。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼開通典禮現場縣長饒慶鈴同步與縣內原住民部落共5處實地連線。（圖／記者楊鈞典攝）

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