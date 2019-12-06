台東縣政府建置「愛部落i-Tribe」　達部落涵蓋率70%

▲開通典禮將由卑南鄉達魯瑪克等部落實地測試連線。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府結合原住民族委員會，近年陸續於台東縣原住民部落，建置愛部落i-Tribe無線寬頻上網，為讓各界體驗台東縣政府推動原鄉寛頻建設的重要成果，將於9日舉辦「108年度i-Tribe無線寬頻開通典禮」，縣長饒慶鈴表示：縣府結合原民會計畫在本縣78個原住民部落建置「愛部落 (i-Tribe)」網路系統，截至108年底前，將完成建置129個部落WiFi網路，達到部落涵蓋率70%造福部落族人。

「原住民族部落免費戶外無線寬頻上網」的建置，讓原民部落能享有免費無線網路，只要打開手機、平板電腦等行動裝置，登入愛部落之後，可以立即享受戶外公共免費上網、原鄉醫療巡診、數位學習、觀光旅遊、電子商務等各類服務；愛部落涵蓋部落的主要住宅區與公共區域，帶來隨時隨地上網的便利，有助於縮短城鄉數位差距。

為展現i-Tribe零時差、無距離特性，開通典禮現場將同步與本縣原住民部落：長濱鄉膽曼部落、延平鄉蘇儂頌部落、卑南鄉達魯瑪克部落、台東市射馬干部落及金峰鄉魯拉克斯部落，共5處實地測試連線，讓現場與部落共同體驗i-Tribe無線寬頻技術的建置成果。

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