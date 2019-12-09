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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2歲重「43公斤」！大胃王女童震驚日本人　9年後現況曝光

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▲ 思嘉每天起床後第一件事，就是衝到餐桌大吃一頓。（圖／翻攝自ChuyenVoChong推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

「發育中的孩子多吃一點，才會長得頭好壯壯。」是不少家長都有的普遍觀念。不過在大陸有一名2歲女童從小就是個吃貨，導致1歲時體重就已24公斤，2歲時更重達43公斤。這樣驚人的食量與體重，讓女童因此登上日本綜藝節目，事隔9年後，已11歲的她現在的模樣也引發大家好奇。

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》，9年前曾訪問到大陸2歲小小大胃王「思嘉」，當時她體重重達43公斤。肉嘟嘟的思嘉每天睡醒後第一件事，就是衝到飯桌前，狼吞虎嚥地享用豐盛早餐，短短幾分鐘就把桌上份量十足的大肉包、飯菜湯麵、西瓜、香蕉等水果全都吃進肚子裡。飯後才過1個小時，思嘉又搭上媽媽的機車，專程來到附近的雜貨店買冰棒當作飯後甜點。

▲ 才吃完早餐，思嘉就到雜貨店買冰淇淋當作飯後甜點。（圖／翻攝自ChuyenVoChong推特）

每天的午餐，思嘉同樣也是先吃下滿滿大份量的飯菜，接著到雜貨店再吃一支冰棒，回家後繼續吃著父親替她準備好的一大盤栗子，再四處翻找家中的各種餅乾糖果吃。每次被節目組鏡頭拍到，思嘉總是拿著不同的食物品嘗，一旦父母試圖阻止她吃東西，她就會馬上開始大哭大鬧，讓父母看了既心疼又無奈，只好任由她繼續吃，就這樣變得越來越胖。思嘉的父親曉瑞表示，「給她吃也不會怎麼樣？反正我們家又不是養不起她，不給她吃，看她哭成那樣子，看了我也覺得很可憐。」


▲ 一旦父母打算阻止思嘉繼續吃，她便會馬上哇哇大哭 。（圖／翻攝自ChuyenVoChong推特）

時隔9年後，節目組再度到思嘉家採訪。今年11歲的她，身高162公分，體重95公斤，雖然依舊有些豐腴，不過體態相比9年前已經有所改善。她透露，自己已經慢慢意識到暴飲暴食的健康問題，開始減少每天的食量，同時也有正持續透過慢跑等運動減肥。思嘉也提到，「將來我希望能成為一名醫師，專門治療肥胖相關的症狀。」

▼ 11歲的思嘉開始減少三餐份量，並持續運動。（圖／翻攝自ChuyenVoChong推特）

影片由此觀看(從1:56秒開始)

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