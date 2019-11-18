狂塞25分鐘完食「2.49kg熱狗堡」！　正妹大胃王：全身都是醬~

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記者黃心瑀／綜合報導

英國25歲的正妹大胃王凱特（Kate Ovens）日前到一間熱狗店，挑戰吃下一條3英尺（約0.9公尺），由豬肉、牛肉和培根臘腸特製的巨大熱狗堡，售價為45英鎊（約1816元台幣），熱量高達5000卡路里，但她僅僅花了25分鐘就全數完食，讓餐廳廚師跟觀看的人嘖嘖稱奇。

根據《每日郵報》報導，凱特以征服巨型食物的挑戰聞名，在臉書上擁有超過17萬名粉絲，YouTube所上傳的影片更是都超過百萬觀看，說是一名網紅也不為過；去年她曾經挑戰過吃掉同樣是3英尺的熱狗卷，不過她說這次在「Oh My Dog!」熱狗店內，所吃到的特製巨大熱狗堡比熱狗卷還要厚，挑戰到一半時還擔心無法完成。

「Oh My Dog!」創始人兼廚師喬爾（Joel Bowen）說，工作人員為了這個挑戰製作了新的廚具，以將長近1公尺的熱狗堡煮熟，這同時也是他多年來的夢想，現在計畫將這個超大熱狗堡放入菜單中，提供給其他客人；凱特所吃的熱狗堡僅一個熱狗就重大約3磅（約1.36公斤），在加上麵包一共重達5.5磅（約2.49公斤），被認為是英國最大的熱狗堡。

凱特表示，通常參加大胃王比賽進行到一半時，都會擔心自己是否能吃完全程，但是熱狗堡十分美味，每一口都有很多培根，讓她有動力可以繼續吃下去；這次挑戰的時間為25分鐘，同時也是她花過最久的時間之一，她從沒看過那麼大的熱狗堡，挑戰到最後她超飽，全身上下也都沾滿了醬汁。