台積電工程師「為鳥屎」鎖喉嗆妻：錢我賺的妳沒資格分　法官打臉判5000萬

▲台積電張姓工程師與妻離婚後，遭控將名下上億資產及BMW轎車脫產。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

台積電股價近來連漲10週，飆破歷史新高點，公司市值更首度突破8兆元，成為台灣之光，是許多社會新鮮人嚮往的幸福企業，然而，電子業的工作壓力也不容小覷，有人賠上了健康，或疏於經營夫妻關係，導致家庭破碎。

一位任職台積電的張姓工程師，年薪高達400萬元，累積30年工作配股，資產高達1億餘元，但疑因壓力大、情緒控管不佳，為了愛車沾上鳥屎與太太爭吵並動粗，被妻子提告家暴，離婚後，法院判決妻子有權分得5,000萬元，不料張男竟將股票脫手到只剩12萬元，遭新竹地檢署依損害債權罪偵辦中。

利多頻傳的台積電，最近在外資大舉買進下，股價大漲，6日開盤一度衝上316元，再創歷史新高，公司市值超過8兆元，然而，在亮麗成績的背後，台積電員工也有著不為人知的辛酸。

年薪400萬元的張姓資深工程師，疑似因為工作壓力大，身體與情緒都出了狀況，長年對妻子家暴，隱忍10多年的張妻，將一對子女扶養長大，直到去年4月間，張男因家中的BMW轎車沾到鳥屎，與妻子爆發嚴重口角，將妻子壓制在床上鎖喉，讓她忍無可忍，決定訴請離婚並要求分產。

新竹地方法院今年9月17日判決張妻勝訴，法官認為，在夫妻剩餘財產分配上，因張男長年在台積電任職，選擇了高工時工作，家中勞心勞力的事務，顯然都由妻子負責，讓張男可以無後顧之憂在工作上力求表現，不必分神家內事，不能說名下的台積電股票，都沒有經妻子協力取得。

判決指出，張男多數心力及時間均用在工作上，不只犧牲家庭生活，也導致妻兒犧牲了包括男主人在內的家人共處時間，張男與妻子對家庭都有貢獻，不能抹除彼此任何一方的付出，因此認定張妻有權分得丈夫財產。

法官認為，張妻名下財產200餘萬元，張男則約1億餘元，雙方差額約1億元，依《民法》張妻可分得一半約5,000餘萬元，因她只要求4,500萬元，故全數判准。

至於張妻主張遭家暴，求償300萬元部分，判決指出，張男另因家暴已遭新竹地院判處拘役30天，法院也發給張妻保護令，足可證明張男家暴屬實，法官因此判他要另賠妻子100萬元，張男與妻子在判決後都放棄上訴，全案已確定。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【台積億男家暴2】30年賣給台積電攢上億 生活只剩上班、睡覺和一身病

【台積億男家暴5】「錢都我賺的妳沒資格分」 法官一句話狠打臉

【台積億男家暴6】打贏官司更悲情 工程師苦命妻陷法律緊箍咒