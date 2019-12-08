殲-20交付產量太少　解放軍買蘇-35「補缺口」納入考量

實習記者曾筠淇／綜合報導

先前曾有消息指出，土耳其可能會採購俄製戰鬥機蘇-57，而後又出現大陸有意採買蘇-35戰機的消息。雖然殲-20是大陸的第一款五代機，同時也裝備了空軍航空兵作戰部隊，但它的交付速度實在不如預期、數量還不夠多，因此如果以蘇-35來補足空軍的缺口，或許有此可能。

據報導，大陸空軍新一代的主戰機型殲-20、殲-16和殲-10C都已批量生產並交付入列，但這些新戰機的數量並不夠多。其中，殲-20又有最多人議論，雖然它是大陸第一款五代機，但在生產、裝備部隊及訓練使用上，都還有著很大的試驗性與探索性。

殲-20現在已裝備了空軍航空兵作戰部隊，也能稍微推出服役數量，但與殲-16及殲-10C相比，它的交付速度明顯差強人意。

▲殲-20。（圖／CFP）

雖然殲-10C和殲-16的產量和換裝都已開展，但數量比起2010年時，殲-10A/S、殲-11A/B、殲-7A/AⅡ的換裝，瀋飛、成飛、西飛3家企業全速生產的每年百架規模，總產量則在西飛退出生產後變少。

目前瀋陽的重型機產能難以提升，現在又都在量產殲-16，因此即便殲-11D有了原型機，也不易量產，所以在總產量上，依舊難以增加。

隨著大陸的兩艘國產航母對更多艦載機的需求，以及兩款重型電子戰飛機在研製定型的裝備需要，沈飛的產能還要分配給新批次、彈射型、電戰型的殲-15及電戰型的殲-16，引此空軍重型多用途戰鬥機的產能仍有可能減少。除非殲-16系列的生產會在近幾年就走入尾聲，否則採購蘇-35來填補空軍缺口，也不無可能。

▲蘇-35。（圖／路透）

蘇-35在動力、飛控及航電上，都並不是特別突出，它的機載武器領域潛力也有限，進而將影響解放軍對它的性能水平判斷，是否採購也仍有諸多疑慮。而且蘇-35目前還無法使用大陸所產的各類機載武器，這個部分也會影響購買意願。

殲-20畢竟仍是五代機，性能仍較為優秀，蘇-35這種四代半戰機中就只是因為五代機產量不足，才進而有了填補空缺之用，並無法取代五代機的前瞻性。