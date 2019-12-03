　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中國航太科技集團第十一研究院研製的「星空-2號」乘波體高超音速飛行器。（圖／翻攝自人民網）

▲「星空-2」乘波體高超音速飛行器。（圖／翻攝自人民網）

記者曾羿翔／綜合報導

陸媒近日盤點高超音速飛行器系統「星空-2火箭」的最新進展。據了解，「星空-2」在去年8月發射升空，經過約10分鐘飛行，完成主動段程序轉彎、拋整流罩、級間分離、試飛器釋放自主飛行、彈道大機動轉彎等動作，最後按預定彈道進入落區。一名匿名軍事專家指出，「星空-2」尚在試驗階段，但到報導階段意味前期基礎性試驗已完成。

根據環球時報的報導，「星空-2」在西北某靶場由火箭發射升空，試驗全程光測、雷測、遙測皆正常，科學數據有效，驗證高超音速飛行器特殊外型的升力特性與橫向機動能力，飛行試驗圓滿成功。

另一名匿名軍事專家表示，所謂「高超音速飛行器」，廣義上是指速度達到或超過5馬赫的飛行器。據了解，近年來受到極大關注的高超音速飛行器除有速度特點外，通常是指主要飛行段在「大氣層內」或「大氣層邊緣」的飛行器。

報導也指出，飛行器本身目前按照是否帶有動力裝置，可分為兩種類型，第一種是助推滑翔型高超音速飛行器，這種飛行器的特點是使用火箭發動機將滑翔器加速到一定速度、高度後釋放，滑翔器通常不攜帶用於巡航動力裝置，本身在大氣層內或邊緣依靠滑翔體產生的升力飛行，並能實施機動。

▲▼中國航太科技集團第十一研究院研製的「星空-2號」乘波體高超音速飛行器。（圖／翻攝自央視）

▲匿名軍事專家指出，「星空-2」尚在試驗階段，已到報導階段意味前期基礎性試驗已完成。（圖／翻攝自央視）

另一種高超音速飛行器則是攜帶有用於「巡航的吸氣式動力裝置」，是一種從大氣層內吸取氧氣的動力裝置，例如吸氣式火箭發動機。由於動力系統可以利用大氣層內的氧氣，不用像火箭發動機攜帶氧化劑，可大幅減小體積重量，另外因有吸氣式動力系統，可保持比較高速的巡航飛行。

報導更提及，俄高超音速飛行器中，「匕首」和「先鋒」都是助推滑翔型高超音速導彈；美國近年試驗的高超音速飛行器也多是助推滑翔型，例如「獵鷹HTV-2」。助推滑翔型高超音速武器的速度雖不比傳統的同級彈道導彈更快，但彈道低、彈頭機動性好，有很強的不可預測性，要中段攔截較困難。

ET快訊
高以翔靈堂「開放粉絲弔唁」！時間曝光　折紙鶴陪伴高飛
害手機短命「10大地雷習慣」揭曉！快檢查自己是否中招
高雄20歲男爆氣削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

射程可達上海！　印度試射「烈火-3」導彈飛歪墜海GG了

海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

潛艦國造太貴了！　《外交家》雜誌建議：發展智慧水雷或無人機

中共宣布設立軍方智囊團　殲-20總設計師楊偉入選

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

台中醉漢開車遇檢「假配合真逃逸」 趁隙打D檔狂飆...勇警三度肉身攔

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

射程可達上海！　印度試射「烈火-3」導彈飛歪墜海GG了

海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

潛艦國造太貴了！　《外交家》雜誌建議：發展智慧水雷或無人機

中共宣布設立軍方智囊團　殲-20總設計師楊偉入選

基中導師遭「斧頭砍斷頸動脈」噴血慘死！兇手58年後成二二八紀念館館長

快訊／他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血倒地慘死在派出所前

李棟旭「被演員耽誤的MC」好口才被推爆　孔劉力挺搭訕女諧星「慘被打槍」

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」　網曝訂餐關鍵問題

併購基美大幅挹注EPS　大摩上調國巨目標價至420元

泰銖走勢突破天際！　泰國總理呼籲：大家多用美元支付

快訊／冷氣團發威！平地最低溫「古坑10.9度」　最冷時刻來了

12月發售的球鞋有哪些？大魔王AJ11挾全家福回歸、簍空設計YEEZY終於登場

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

伊森霍克參加大陸電影節沒人理！　主持人略過他「有請楊冪」…網傻眼嗆爆

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

軍武熱門新聞

「星空-2」完成彈道大機動轉彎動作

印度試射烈火-3導彈　飛歪墜海GG了

潛艦國造太貴！《外交家》建議：智慧水雷

追蹤民航機　倫敦2戰機發出音爆

海龍硬漢路最終試鍊

殲-20總師楊偉入選共軍智囊團

轟-6K繞台遭2架不明戰機掛彈攔截

解放軍少將：南海建島20人中暑亡

東風17女總設計師當選中科院院士

美軍首位女性陸戰偵察員　錄取率僅兩成

陸自主研發004航母　應用核動力、電磁彈射

M14步槍改造增強型戰鬥步槍

我國力拚搶下全球物聯網無線傳輸

土耳其安納托魯號完成80%　預2020年完工

更多熱門

相關新聞

印度試射烈火-3導彈　飛歪墜海GG了

印度試射烈火-3導彈　飛歪墜海GG了

印度研發的「烈火-3」（Agni III）導彈在近日進行第4次試射，同時也是首次夜間試射，地點選在東部奧里薩邦（Odisha）阿卜杜勒卡拉姆島（Abdul Kalam Island），導彈在開始飛行115公里之後偏離了原定路線，最後任務以失敗告終，這是印度陸軍戰略部隊司令部（SFC）這2個星期來第3次夜間試射導彈。

只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長

只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長

潛艦國造太貴！《外交家》建議：智慧水雷

潛艦國造太貴！《外交家》建議：智慧水雷

殲-20總師楊偉入選共軍智囊團

殲-20總師楊偉入選共軍智囊團

追蹤民航機　倫敦2戰機發出音爆

追蹤民航機　倫敦2戰機發出音爆

關鍵字：

星空-2大陸軍武國際軍武高超音速飛行器乘波體

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

謝佳見喝醉連環摔！外帶一男一女回家　

女友「銀扣黑外套」網哭認：高以翔穿過的！

「百威龍炮幫」不甩侯友宜！淡水10餐廳遭炸店

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

還記得「無名帥T」耐吉嗎？

高以翔靈堂開放粉絲弔唁！折紙鶴陪一同高飛

宣美曬JYP照「1分鐘掉100粉」！急回：大家冷靜

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面