「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

▲「星空-2」乘波體高超音速飛行器。（圖／翻攝自人民網）

記者曾羿翔／綜合報導



陸媒近日盤點高超音速飛行器系統「星空-2火箭」的最新進展。據了解，「星空-2」在去年8月發射升空，經過約10分鐘飛行，完成主動段程序轉彎、拋整流罩、級間分離、試飛器釋放自主飛行、彈道大機動轉彎等動作，最後按預定彈道進入落區。一名匿名軍事專家指出，「星空-2」尚在試驗階段，但到報導階段意味前期基礎性試驗已完成。

根據環球時報的報導，「星空-2」在西北某靶場由火箭發射升空，試驗全程光測、雷測、遙測皆正常，科學數據有效，驗證高超音速飛行器特殊外型的升力特性與橫向機動能力，飛行試驗圓滿成功。

另一名匿名軍事專家表示，所謂「高超音速飛行器」，廣義上是指速度達到或超過5馬赫的飛行器。據了解，近年來受到極大關注的高超音速飛行器除有速度特點外，通常是指主要飛行段在「大氣層內」或「大氣層邊緣」的飛行器。

報導也指出，飛行器本身目前按照是否帶有動力裝置，可分為兩種類型，第一種是助推滑翔型高超音速飛行器，這種飛行器的特點是使用火箭發動機將滑翔器加速到一定速度、高度後釋放，滑翔器通常不攜帶用於巡航動力裝置，本身在大氣層內或邊緣依靠滑翔體產生的升力飛行，並能實施機動。

▲匿名軍事專家指出，「星空-2」尚在試驗階段，已到報導階段意味前期基礎性試驗已完成。（圖／翻攝自央視）

另一種高超音速飛行器則是攜帶有用於「巡航的吸氣式動力裝置」，是一種從大氣層內吸取氧氣的動力裝置，例如吸氣式火箭發動機。由於動力系統可以利用大氣層內的氧氣，不用像火箭發動機攜帶氧化劑，可大幅減小體積重量，另外因有吸氣式動力系統，可保持比較高速的巡航飛行。

報導更提及，俄高超音速飛行器中，「匕首」和「先鋒」都是助推滑翔型高超音速導彈；美國近年試驗的高超音速飛行器也多是助推滑翔型，例如「獵鷹HTV-2」。助推滑翔型高超音速武器的速度雖不比傳統的同級彈道導彈更快，但彈道低、彈頭機動性好，有很強的不可預測性，要中段攔截較困難。