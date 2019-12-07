高雄鳳山溪又變色！抓到2家食品加工業違法排放　最高可處300萬



▲環保局查獲鳳山溪2家食品業非法排放，造成水質呈乳白色。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山溪經常發生水質異常狀況，高市府環保局為改善鳳山溪廢水排放污染情形，近日針對鳳山圳及埤頂排水，篩出10家疑似高污染金屬工業及食品加工事業單位進行稽查，沒想到就查獲了2家食品加工業有違法排放情形，依水質檢測報告結果將依廢清法進行裁處6000至300萬元罰鍰。

▲環保局查獲鳳山溪2家食品業非法排放，造成水質呈乳白色。（圖／記者洪靖宜翻攝）

請繼續往下閱讀...

環保局表示，鳳山溪所屬支流鳳山圳及埤頂排水，民眾反映經常有非法事業偷排，造成鳳山溪水質不佳及臭味問題。因此環保局稽查人員近日篩出10家疑似高污染事業單位，兵分二路進行稽查，包括從事車體桶槽製造等金屬製造行業，及7家食品加工業，均屬高污染潛勢行業別。稽查人員巡查時，發現有2家食品加工業，從事早餐冷飲及水產製品，卻未裝設有效處理設施，把高有機物廢水直接排放水溝造成污染及臭味，現場採集水樣送驗，後續將依廢清法告發裁處。

▲現場檢測水樣。（圖／記者洪靖宜翻攝）

此外，當日有2家從事食品加工業者，雖未發現有廢水排放，惟經密集監控疑似有偷排廢水癥兆，環保局後續將針對高污染潛勢工廠持續加強稽查，以避免有污染鳳山溪情事發生。

環保局表示，鳳山溪中上游劃定為水污染管制區，業經市政會議審議通過，未來只要有污染水體行為，不論是個人或工廠均可依水污法開罰，罰則最重可達300萬元，列管事業單位最高可罰2000萬元。該局並呼籲業者勿以身試法，非法排放廢水污染鳳山溪，若查獲違規排放將依法予以重罰停工，嚴重者則一併移請檢警刑事偵辦。