薩摩亞麻疹危機63死　反疫苗論者鼓吹「木瓜葉療法」被捕

▲薩摩亞爆發麻疹疫情，至今已經造成63人死亡，其中大多數為兒童。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

南太平洋島國薩摩亞麻疹疫情失控，目前已經有63名病例死亡，其中大多為兒童，外界將責任歸咎於「反疫苗論者」（anti-vaxxer），也就是阻止家長讓孩子接種疫苗者。薩國政府5日宣布，已經逮捕1名散播反疫苗言論的男子。

綜合外媒報導，薩摩亞政府雖然努力向民眾宣導防範麻疹疫情的正確觀念，但反疫苗論者卻大肆宣傳各種沒有科學根據的疫苗陰謀論，呼籲人們拒絕接種疫苗，使政府在臉書上的文宣直接被「洗版」。

薩摩亞政府表示，反疫苗論者散播疫苗陰謀論，是造成死亡人數飆升的一大主因，因為許多家長聽信謠言，反而延誤將孩子送醫。當局表示，已經逮捕了1名散播反疫苗言論的男子，並且認定他有「再犯之虞」，拒絕讓他保釋。

據悉，被捕的男子名為塔馬塞斯（Edwin Tamasese），他從未接受過正規醫療訓練，卻不斷鼓吹人們拒絕接種疫苗，並提倡用「木瓜葉萃取物」療法來對抗麻疹。塔馬塞斯被捕前發的最後一篇貼文，內容是抨擊政府的大規模接種疫苗計畫是「危害人民的最大罪行」，並聲稱只要用維他命C就能治癒麻疹。

事實上，薩摩亞的疫苗接種率低，主要和2018年發生2起兒童接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）後死亡的案例有關，這兩起病例被反疫苗論者當作疫苗有害論的鐵證。不過，這兩起案例皆是護士誤將疫苗和肌肉鬆弛劑混合所致，與疫苗本身無關。

薩摩亞人口約19萬人，但光在最近數週內就新增超過4,200例麻疹病例。目前，薩摩亞政府機關皆已關閉；總理馬利埃萊額奧伊（Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi），自從11月20日啟動大規模接種疫苗計畫以來，全國已經有超過5萬8000人接種疫苗，超過薩摩亞人口的4分之1。薩摩亞政府目標是將接種率提高到90％以上。

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