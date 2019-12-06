3歲童遭倒車輾死！他全程目睹卻未提醒...引網公憤：冷血！

實習記者羅明輝／綜合報導

廣東揭陽市近日發生一起輾死小孩的意外事故。一名3歲女童自己一人站在馬路旁邊時，前方剛好有輛貨車準備倒車，沒有注意到女童就直接將她輾了過去，導致女童送醫後傷重不治。然而當時距離女童不遠處，有一名70歲老翁全程目睹，第一時間卻沒有上前將女童拉開，而是直到貨車輾過女童後才揮手警告司機，引發不少網友痛批，「根本就是見死不救！」

據《澎湃新聞》報導，這起悲劇生在揭陽市榕城區山前村的一處工廠。山前社區黨委副書記陳貴川表示，11月28日上午11點左右，女童父母正在工廠內工作，所以讓女童獨自一人在工廠外面玩耍，這時突然有輛貨車準備進到工廠內，沒有注意到女童身影就持續倒車，過程中不小心撞倒女童，並將她直接輾壓過去。

▲ 女童在工廠外玩耍，前方一輛貨車突然倒車 。（圖／翻攝自微博／文化小工匠）

從附近監視器拍下的畫面可以看到，事發當時剛好有名70多歲的拾荒老翁經過，眼見女童就要被卡車輾過，卻始終沒有做出任何動作，直到女童已經被捲路貨車輪下後幾秒，才急忙向司機揮手警告。

貨車司機見老翁焦急警告，連忙將車往前開，導致輪下女童遭到了第二次輾壓。女童父母聽見騷動，連忙從工廠衝出來將孩子抱起，並撥打電話求救，不幸的是，女童在送醫後，最終仍宣告不治。

▲ 眼見女童要被貨車輾過，老翁未及時上前阻止，引發網友抨擊 。（圖／翻攝自微博／文化小工匠）

目前榕城區交警大隊正針對整起案件作近一步調查，以釐清責任歸屬。不過許多網友看完影片後，都紛紛留言抨擊老翁，「冷血！」「旁邊的人是有多冷漠，不知道提醒一下嗎？」、「他是木頭人吧！木然的僵硬的存在著…」、「這老翁是傻子嗎？這麼近的距離，完全是可以上前阻止的！」、「為什麼跟鬼一樣呆呆站著，不去拉一把或喊一下」、「他是瞎子嗎？這麼大個孩子站在旁邊難道看不見？」、「:無法理解有些人的冷漠…他明明走上前就能拉開孩子的，但他沒有，他就這樣一直靜靜在那裡看著。」

不過也有人提到，老翁並不是不想救，只是年紀大了來不及反應，「他只是反應慢了。要是真的冷漠，就不會繼續呆在現場，何況他也跟司機說他撞到人了，家長來了之後也還是守在一旁。」、「人都有反應時間，可能他被嚇傻了。」、「他可能以為司機有看到小孩，所以應該會停下來吧…」、「站在他的角度看，可能他沒開過這種車，所以不知道會有視覺盲區，也不能過度指責他。」

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