快訊／央廣拿中央預算黑韓？　韓國瑜：北檢應立刻立案調查

▲韓國瑜、張善政參訪旺宏電子。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

針對央廣被踢爆運用公帑在臉書推播黑韓新聞，國民黨總統參選人韓國瑜6日受訪時回應，央廣預算是政府預算，拿納稅人錢，拿來打擊反對黨的總統參選人，這已不光是道德、風氣問題，呼籲北檢立刻立案調查。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、發言人何庭歡，6日上午舉行記者會。鄭照新痛批，央廣不僅拿國家預算打擊國民黨總統候選人韓國瑜，更設有高雄組，前副總台長李重志、現任新聞部主任沈聰榮分別是游系與謝系的人馬。

對此，韓國瑜回應，這明顯違法，央廣預算是政府預算，拿納稅人錢，怎麼拿來打擊反對黨的總統參選人，「不光是道德、風氣問題，是明顯違法行為，北檢應該立刻立案調查，政府預算作為政黨鬥爭工具買通網軍廣告打擊是違法的。」

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