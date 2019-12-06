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影／南華高中校長「繳3萬保謝和弦」！阿扣笑回呼麻＆婚姻：我還是很快樂

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記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

歌手謝和弦遭混血妻子舉報呼麻，6日上午移送往新北地檢署，裁定3萬元交保。稍早南華高中校長到場替謝和弦交保，謝也在媒體面前回應提問，同時關心現場記者，「謝謝你們，辛苦了，站這麼久，天氣很冷！」當媒體問及是否有話對社會大眾說？以及有沒有話要與妻子說？謝和弦則一律回應「我愛台灣」帶過。針對婚姻是否出現裂縫？謝和弦則說，「這要看你們怎麼看，我覺得沒有問題，我還是過得很快樂啊！」

▲▼南華高中校長替謝和弦交保。（圖／記者宋良義攝）

▲南華高中校長替謝和弦交保。（圖／記者宋良義攝）

南華高中校長莊惠安6日下午步入新北地檢署辦理交保，「我想，我一直是他（謝和弦）的良師跟益友，在這段過程中，也陪伴他走過漫長的一段時間，如今遇到這樣的狀況，希望可以透過陪伴，度過這個難關。心疼是難免啦，我絕對相信，他有絕對的能力跟能量走過來，也希望社會大眾給他支持跟力量，繼續愛護他！」另一方面，對於扣嫂Keanna狀況，莊惠安則說「我不太清楚。」

謝和弦步出地檢署，面對現場媒體大陣仗守候，神情顯得相當輕鬆自在，還不忘關心記者朋友，「謝謝你們，辛苦了，站這麼久，天氣很冷！」當被問及關鍵問題，如對於吸食大麻一事是否有話想對社會大眾、對妻子說？謝和弦則皆已「我愛台灣」，答非所問的4個字輕輕帶過。

由於此次呼麻案是遭到混血妻子舉報，外界關心是否有為此與妻子發生爭執？謝和弦則回應，「我想這不需要跟大家交代，這是我自己家的事」；而針對與另名女子到北投飯店開房間過夜一事，謝也輕鬆應答，「我有PO在網路上，你們自己看啊。」

現場記者追問，與Keanna這段婚姻是否已經出了狀況？謝和弦表示，「這要看你們怎麼看啊，我覺得沒有問題，我還是過得很快樂啊。」隨後邁出步伐離開現場，「我今天晚上要去唱校園，謝謝！」

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