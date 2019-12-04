保證回租代售車位涉吸金20億元　鼎晟不動產負責人遭聲押禁見

▲鼎晟不動產保證投資車會可獲利5%到6%涉吸金，檢察官聲請將負責人羈押禁見。（圖／翻攝鼎晟不動產網頁）

記者劉昌松／台北報導

鼎晟不動產開發公司7年內，打著「保證回租」、「代客轉售」等口號，吸引民眾購買不動產、社區停車位，保證年獲利可達5%到6%，吸金約20億元，台北地檢署檢察官連日漏夜複訊後，在4日上午依違反《銀行法》罪嫌重大等理由，向法院聲請將鼎晟張姓負責人羈押禁見。

根據經濟部工商登記紀錄，鼎晟從2004年起設立，經營不動產租售、停車場經營、投資顧問等行業，但檢調接獲線報，鼎晟疑從2012年起，以說明會、廣告文宣等，對外招攬投資雙北地區多處不動產、社區停車位，由於保證年獲利可達5%到6%，疑涉違反《銀行法》。

檢調在3日兵分6路搜索鼎晟公司等處所，並約談張姓負責人在內13名證人、被告，經移送北檢由檢察官漏夜複訊後，4日上午7點多，張姓負責人被依違反《銀行法》罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押禁見。

●鼎晟不動產開發公司今天發表聲明如下：

目前本案尚在審理階段，且本案至今未有任何被害人之控訴，公司亦不涉及損害任何一方之權益，且報導中本公司所給予之利息（年息5-6%）明顯非「顯不相當之報酬」，甚至低於一般金融租賃公司，並有完整抵押擔保品，故絕非媒體報導之惡意吸金，且並無任何大眾受害之情事。

本公司經營迄今十六年，長期以來善盡企業之忠實管理及營運責任，未有損害任何一方權益之行為；調查局乃為了解公司之業務內容及營運模式，並非接獲任何一方之檢舉告發。本公司亦會遵循法令，善盡責任，全力配合相關單位之調查。

希望媒體朋友不要未審先判，羅織入罪，媒體之報導將對公司信譽造成極大之影響，期能待檢調單位及法院確認後再議，不要讓辛苦經營之公司信譽毀於一旦，盼媒體朋友能公正謹慎報導。

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