宇宙熱再燒一波！adidas Ultraboost 20「星空銀河」新色鞋底美到璀璨炫目





▲adidas Ultraboost 20「星空銀河」新色鞋底美到炫目。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

不久前adidas才剛宣布要與國際太空站美國國家實驗室（ISS National Lab）合作，並預計在2020年將BOOST中底科技送上外太空測試，此一革命性研究計畫立刻引發鞋迷熱烈討論，加上星際大戰聯名系列，讓全球瀰漫在一股「宇宙熱」當中。挾著升太空壯舉的氣勢，adidas在2019年最後一個月發表「Ultraboost 20」，搶先推出以ISS與太空任務為主題的首發配色，將極具時代意義的ISS標誌放於鞋舌，更使用強化的BOOST中底，加上結合Primeknit+與TFP紗線的鞋身所帶來的精準支撐，相信很快又要再度掀起一股名人搶穿熱潮。

▲adidas將於2020年第一季將BOOST中底送上太空進行測試。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost 20發布會還原太空艙遙望地球的視角，令人身歷其境。(圖／黃克翔攝)





▲Ultraboost 20陳列於太空研究旅行箱，宣告升太空計畫。（圖／品牌提供）







▲超越重力、漂浮半空的Ultraboost 20相當吸睛。（圖／品牌提供）

adidas以太空漫遊為靈感，精心規劃Ultraboost 20發布會，現場還原太空艙遙望地球的視角，且將Ultraboost 20陳列於太空研究旅行箱，搭配超越重力、漂浮半空的Ultraboost 20相當吸睛，令人身歷其境感受Ultraboost系列征服宇宙的企圖心。

升太空研究超越重力 突破跑步頭號公敵

「地心引力」是阻礙跑者步伐前進的主要壓力來源，也是多年來科學家不停研究該如何克服重力難題。adidas不斷突破跑鞋科技，推出Ultraboost系列跑鞋，期待帶給跑者更優異的穿著體驗。多年來，adidas在地球各種極端環境下進行多種實驗，持續精進BOOST中底科技，但地球上的環境測試已無法滿足adidas，因此，品牌更將於明年把Boost送到外太空進行測試，更增添了Ultraboost的傳奇性。

▲Ultraboost 20外型簡約時髦，無論酷帥或甜美風格都能輕鬆駕馭。（圖／品牌提供）

事實上，BOOST指的就是鞋底採用的發泡微球材料與TPU材料作用，發泡至原本的10倍大，而這些膨脹後的小球就成了adidas力推的BOOST中底，比傳統EVA中底更耐用、輕盈，而這些BOOST的數量在每一代都經過精密計算而運用，Ultraboost 20採用較初代增量20%含量的中底，能在運動時產生更好的回彈與緩衝效果。

Ultraboost 20使用經改良的Primekint+針織鞋面，包覆感適中使穿著時的腳感更舒適，鞋身外緣加入常用於太空艙內安全帶的TFP紗線材質，提升鞋面外緣的支撐力，鞋底則選用耐磨的馬牌大底，提供跑者絕佳的緩衝避震及力量反饋，加上三線刺繡TPU支撐片、3D足跟穩定系統及中足Torsion系統，提供跑者全方位的防護。





▲鞋身外緣加入常用於航太科技的TFP紗線材質，提升支撐力。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost 20採用耐磨的馬牌輪胎大底，提供跑者絕佳緩衝防護。(圖／黃克翔攝)

首發配色「漸層銀河、宇宙光炫紫」超迷幻 再掀名人潮穿熱！

輕盈Q彈的穿著感加上簡約時髦的外型，Ultraboost每一代都吸引潮流界目光，亮眼外型深受肯爺、貝克漢等名人喜愛，無論酷帥個性造型都能駕馭這一雙，足見Ultraboost的實穿與百搭性令人驚嘆。

▲David Beckham搶先體驗Ultraboost 20首發「星空銀河」配色，帥到炫目。（圖／品牌提供）

Ultraboost 20首發配色自帶亮點，將BOOST中底渲染成迷幻的「星空銀河」新色，宛如將宇宙、銀河盡收足履，加上印有國際太空站美國國家實驗室（ISS National Lab）、太空補給任務（CRS）字樣的獨家聯名標誌，提供男性4款、女性2款樣式供選擇，不只親民百搭又時髦，相信會是2020年最吸睛的太空系逸品。

▲美到迷幻的銀河星空色調，勢必將持續延燒2020一整年。（圖／品牌提供）