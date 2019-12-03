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準備好迎接最終戰役！adidas X Star Wars推聯名戰機、光劍鞋款　讓原力與你同在

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adidas X Star Wars（Adidas提供）

▲adidas跟Star Wars推出一系列聯名鞋款，讓星戰迷激動不已。（圖／品牌提供，下皆同）

消費中心／綜合報導

隨著年底12月18日星際大戰九部曲《STAR WARS : 天行者的崛起》即將上映，從1970年起魅力就席捲全球至今的星戰系列將進入最終章，讓不少星戰迷既興奮又期待。對此，adidas宣布推出Star Wars全新聯名鞋款，集結星際大戰經典元素與人物特徵，與星戰迷一同迎接最後一場戰役！

▼2019年底即將迎來Star Wars完美最終章。

▲▼ 星戰9劇照 。（圖／Adidas提供）

準備好迎接最終戰役！adidas X Star Wars推聯名戰機、光劍鞋款　讓原力與你同在(圖／adidas提供）

▲從釋出的劇照中可見，芮手持藍色光劍奮力奔跑，究竟是要奔向何處？


adidas X Star Wars跑鞋系列

▲▼ AdidasXStarWars 。（圖／Adidas提供）

▲adidas跑鞋系列以星際航艦作為主題，上面還印有經典台詞。

星際大戰最迷人的地方，除了感人的劇情，徬礡的星戰場景也彌補了許多人從小對於未知太空的渴望，每個人都幻想著自己駕著戰艦，穿梭在彈雨之中英勇摧毀政府軍的戰艦，拿下完美勝利。現實中沒辦法真的搭上戰艦，但只要擁有adidas X Star Wars跑鞋系列，就如同搭乘各式戰艦一樣，一圓大家的星戰夢。

跑鞋系列以星際航艦作為主題，在鞋身上可以看到致敬原版航艦的設計，甚至放上經典台詞，讓星戰迷穿上宛如搭上航艦一樣翱翔宇宙。Ultraboost 19以千年鷹號（Millennium Falcon）作為靈感啟發，以灰色、藍色描繪出其永垂不朽感；Ultraboost S&L 是以X翼戰機（X-Wing Starfighter）作為原型設計，整體以灰橘配色呈現原版戰機；最後的ALPHAEDGE 4D則是以死星（Death Star）的黑色搭配綠色，營造出死星的迷惑感。

adidas X Star Wars（Adidas提供）

▲Ultraboost 19以千年鷹號作為原型，上面印有經典台詞Jump to Lightspeed（我們要光速前進囉！）、Never Tell Me the Odds（永遠別告訴我機率）。

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost S&L 是以X翼戰機為原型，上面印有經典台詞 Stay on Target（瞄準目標）、The Force Will Be With You, Always（原力將永遠與你同在）。

▲▼ AdidasXStarWars 。（圖／Adidas提供）

▲ALPHAEDGE 4D以死星做為原型，上面印有經典台詞That’s No Moon（這裡不是月亮，是死星）、The Power of the Dark Side（原力黑暗面的強大）。

adidas X Star Wars籃球鞋系列

準備好迎接最終戰役！adidas X Star Wars推聯名戰機、光劍鞋款　讓原力與你同在(圖／adidas提供）

身為星戰的招牌武器「光劍」，絢麗的外型，加上鬥劍時的聲音，只要是星戰迷絕對深深著迷，甚至外面還有許多「光劍製作」課程，讓夢想成真，能隨時跟朋友一起鬥劍。有趣的是，這個屬於星戰迷的浪漫幻想，在2019年初被法國擊劍協會認可的正式運動項目，有了正式的光劍競技比賽，讓粉絲興奮不已。

沒有辦法擁有真的光劍也沒關係，穿著以光劍為設計的鞋款，一樣能化身劇中角色替各自的勢力奮戰！adidas Basketball系列就以光劍作為系列主題，針對不同角色特點及顏色做設計，部分鞋款甚至使用UV螢光材質製作，讓鞋子擁有夜光效果，猶如光劍般閃耀。例如Harden Vol.4推出紫色籃球鞋，就是致敬最強絕地武士之一的雲度大師（Mace Windu）的紫色光劍，也是星際大戰中唯一一把的紫色光劍；Dame 5是以路克・天行者在《星戰6：絕地大反攻》開始使用的綠色光劍為配色，D Rose10則是以經典藍色光劍作為配色，象徵正義與傳承；Crazy 1則以達斯・維達所使用的紅色光劍作為配色，將銀河帝國經典紅黑配色注入鞋身，鞋身上除了有印記外，鞋舌內也藏有達斯・維達胸前的電腦處理器圖樣的巧思。

準備好迎接最終戰役！adidas X Star Wars推聯名戰機、光劍鞋款　讓原力與你同在(圖／adidas提供）

▲所有星戰迷家中一定有一把屬於自己的光劍，總是幻想能跟黑武士來上一場正正當當的對決。

Harden Vol.4

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲運用紫色光劍配色向最強絕地武士雲度大師（Mace Windu）致敬的Harden Vol.4。

Dame 5

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲路克天行者從《星戰6：絕地大反攻》開始使用的綠色光劍也列入其中。

D Rose10

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲怎麼能少了最經典的藍色光劍呢！

Crazy 1

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲在鞋舌內還藏有反派黑武士 達斯・維達胸前的電腦處理器圖樣。

準備好迎接最終戰役！adidas X Star Wars推聯名戰機、光劍鞋款　讓原力與你同在(圖／adidas提供）

▲凱羅・忍（Kylo Ren）渴望強大力量墮入原力黑暗面，也擁有紅色光劍。

談起星際大戰系列，從最初的路克天行者、莉雅公主到近幾年才嶄露頭角的芮、芬恩，鮮明的角色讓觀眾深深著迷，著名的台詞「願原力與你同在」（May the force be with you）也是大家心目中經典，每年5月4號星戰迷還會舉辦「國際原力日」，穿著電影角色的服裝慶祝這一天。你還沒有進入星戰的宇宙中嗎？快趁著最終章要來臨之前，把前面系列都惡補起來，或是先從入手adidas跟Star Wars系列鞋款，讓朋友羨慕一波吧。
 

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