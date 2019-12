準備好迎接最終戰役！adidas X Star Wars推聯名戰機、光劍鞋款　讓原力與你同在

▲adidas跟Star Wars推出一系列聯名鞋款,讓星戰迷激動不已。(圖/品牌提供,下皆同)

隨著年底12月18日星際大戰九部曲《STAR WARS : 天行者的崛起》即將上映,從1970年起魅力就席捲全球至今的星戰系列將進入最終章,讓不少星戰迷既興奮又期待。對此,adidas宣布推出Star Wars全新聯名鞋款,集結星際大戰經典元素與人物特徵,與星戰迷一同迎接最後一場戰役!

adidas X Star Wars跑鞋系列

▲adidas跑鞋系列以星際航艦作為主題,上面還印有經典台詞。

星際大戰最迷人的地方,除了感人的劇情,徬礡的星戰場景也彌補了許多人從小對於未知太空的渴望,每個人都幻想著自己駕著戰艦,穿梭在彈雨之中英勇摧毀政府軍的戰艦,拿下完美勝利。現實中沒辦法真的搭上戰艦,但只要擁有adidas X Star Wars跑鞋系列,就如同搭乘各式戰艦一樣,一圓大家的星戰夢。

跑鞋系列以星際航艦作為主題,在鞋身上可以看到致敬原版航艦的設計,甚至放上經典台詞,讓星戰迷穿上宛如搭上航艦一樣翱翔宇宙。Ultraboost 19以千年鷹號(Millennium Falcon)作為靈感啟發,以灰色、藍色描繪出其永垂不朽感;Ultraboost S&L 是以X翼戰機(X-Wing Starfighter)作為原型設計,整體以灰橘配色呈現原版戰機;最後的ALPHAEDGE 4D則是以死星(Death Star)的黑色搭配綠色,營造出死星的迷惑感。

▲Ultraboost 19以千年鷹號作為原型,上面印有經典台詞Jump to Lightspeed(我們要光速前進囉!)、Never Tell Me the Odds(永遠別告訴我機率)。

▲Ultraboost S&L 是以X翼戰機為原型,上面印有經典台詞 Stay on Target(瞄準目標)、The Force Will Be With You, Always(原力將永遠與你同在)。

▲ALPHAEDGE 4D以死星做為原型,上面印有經典台詞That’s No Moon(這裡不是月亮,是死星)、The Power of the Dark Side(原力黑暗面的強大)。

adidas X Star Wars籃球鞋系列

身為星戰的招牌武器「光劍」,絢麗的外型,加上鬥劍時的聲音,只要是星戰迷絕對深深著迷,甚至外面還有許多「光劍製作」課程,讓夢想成真,能隨時跟朋友一起鬥劍。有趣的是,這個屬於星戰迷的浪漫幻想,在2019年初被法國擊劍協會認可的正式運動項目,有了正式的光劍競技比賽,讓粉絲興奮不已。

沒有辦法擁有真的光劍也沒關係,穿著以光劍為設計的鞋款,一樣能化身劇中角色替各自的勢力奮戰!adidas Basketball系列就以光劍作為系列主題,針對不同角色特點及顏色做設計,部分鞋款甚至使用UV螢光材質製作,讓鞋子擁有夜光效果,猶如光劍般閃耀。例如Harden Vol.4推出紫色籃球鞋,就是致敬最強絕地武士之一的雲度大師(Mace Windu)的紫色光劍,也是星際大戰中唯一一把的紫色光劍;Dame 5是以路克・天行者在《星戰6:絕地大反攻》開始使用的綠色光劍為配色,D Rose10則是以經典藍色光劍作為配色,象徵正義與傳承;Crazy 1則以達斯・維達所使用的紅色光劍作為配色,將銀河帝國經典紅黑配色注入鞋身,鞋身上除了有印記外,鞋舌內也藏有達斯・維達胸前的電腦處理器圖樣的巧思。

Harden Vol.4

▲運用紫色光劍配色向最強絕地武士雲度大師(Mace Windu)致敬的Harden Vol.4。

Dame 5

▲路克天行者從《星戰6:絕地大反攻》開始使用的綠色光劍也列入其中。

D Rose10

▲怎麼能少了最經典的藍色光劍呢!

Crazy 1

▲在鞋舌內還藏有反派黑武士 達斯・維達胸前的電腦處理器圖樣。

談起星際大戰系列,從最初的路克天行者、莉雅公主到近幾年才嶄露頭角的芮、芬恩,鮮明的角色讓觀眾深深著迷,著名的台詞「願原力與你同在」(May the force be with you)也是大家心目中經典,每年5月4號星戰迷還會舉辦「國際原力日」,穿著電影角色的服裝慶祝這一天。你還沒有進入星戰的宇宙中嗎?快趁著最終章要來臨之前,把前面系列都惡補起來,或是先從入手adidas跟Star Wars系列鞋款,讓朋友羨慕一波吧。