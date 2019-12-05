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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

臉書公布廣告資訊　原來管碧玲是推手

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圖文／鏡週刊

臉書昨（4日）首度公布台灣社會議題、選舉或政治相關廣告的廣告檔案庫，揭露11月至今各政黨、政治人物在臉書刊登廣告的相關資訊。民進黨立委管碧玲今（5日）午透過臉書表示，她從今年3月起就發函給中選會，呼籲讓網路平台公開競選廣告資訊，終於成功讓臉書納入廣告資訊透明機制，首次發布相關資訊。

管碧玲說，鑑於2018年印度大選時，政府選務機關與Google、臉書公司交涉談判、合作打擊假新聞、幽靈帳號，她3月15日發文給中選會，但同月26日中選會回文表示，曾與業者溝通但業者態度保留，認為應修法公開。

民進黨立委管碧玲今年3月中旬就曾發函給中選會，要求建立網路社群透明機制。（翻攝管碧玲臉書粉絲專頁）

之後，管碧玲4月22日、10月14日再次透過質詢此議題，並以內部會議催促，總算讓行政院和中選會積極交涉。臉書今年6月開始逐步在全球推出廣告資訊透明度工具，臉書公司10月16日舉辦「Facebook Election Day 公正選舉行動日」活動，邀請行政院政務委員及中選會副主委出席，確立今年總統大選9大選舉防衛措施。

管碧玲指出，11月中旬臉書公司正式宣布，將台灣納入廣告資訊透明機制，並在昨天首度發布台灣廣告檔案庫報告。雖然報告揭露民進黨粉絲專頁投入的廣告的總金額是各黨之冠，但無論是就短期選舉或長期民主政治發展來說，這無疑是正確的道路。因為廣告透明化至少讓我們得以檢視政黨募款是否正當地運用，並有可能間接揭露哪些政治廣告或業配操作，採取了迂迴代理以掩人耳目。

根據臉書公開的廣告資訊，民進黨粉專以29萬餘元花費位居政黨第1、綠黨則以8萬餘元排行第2；政治人物則以民進黨立委候選人許淑華的17萬餘元最高，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝10萬餘元居次。


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