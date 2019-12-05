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台東農產慢食與日本南部鐵器聯手　跨域交織安心食農文化

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▲台東農產慢食與日本南部鐵器聯手，跨域交織安心食農文化 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東農產慢食與日本南部鐵器聯手，跨域交織安心食農文化 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東環境純淨盛產品質優良的農產品，近年透過產地餐桌、台東好食光以及慢食節等計畫及活動打開知名度，吸引日本盛產南部鐵器岩手縣超過167年歷史的職人老店「OIGEN及源鑄造」與台東縣政府合作，在12月4、5日聯手跨域合作辦理國際主廚產地之旅，行銷台東農產，並且舉辦「美食新定義：永續飲食X地方創生」國際級交流講座，12月5日晚間搭配慢食節「慢食講」系列活動，由奧田政行主廚及楊柏偉主廚「四手聯彈」料理美食品嘗分享會；就是要讓世界各地對食農文化以及地方創生有興趣的民眾認識台東永續慢食。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

12月4日被慢食協會國際本部選為世界料理人的奧田政行主廚以及東京銀座「Yamagata San-Dan-Delo」餐廳的土田學主廚，實地親訪台東農產食材的產地，包含馬蘭市場、有機生態農場、成功新港區漁會及漁市、旗遇海味、日出禾作關山米等，除了認識在地優質農產的生產環境、耕作養殖方法以及優良品質，替台東農產及小農行銷外，也就此次主廚的產地之旅所收集到的食材，與長濱Sinasera 24楊柏偉主廚共同實驗烹煮料理，以「OIGEN及源鑄造」研發超過10年的新鍋具「源」、「返」料理出安心、美味又別具特色及創意的菜餚。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東縣長饒慶鈴興奮地表示：非常榮幸能與「OIGEN及源鑄造」合作邀請世界級的主廚來到台東，共同推廣安心飲食、永續創生的理念，台東的「慢經濟」已經逐漸成形，雖然慢，卻慢得很有質感、很有道理，正好與日本的職人精神契合。饒慶鈴也強調這次合作也是她提出「開放、整合、創新」3個縣政治理應用程式的良好典範，樂觀期待未來台東能與世界各城市有更多的整合性實質合作，幫助傳統產業及文化的發展。

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